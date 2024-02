Casa da Esperança inaugura unidade dedicada ao SUS

A terceira unidade da Casa da Esperança foi inaugurada nesta terça-feira (27), em Santo André, e será dedicada exclusivamente ao atendimento de pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). Com investimento de R$1 milhão e 300 mil, a expectativa é de cerca de 10 mil atendimentos por mês.

Para utilizar os serviços, os moradores precisam primeiro visitar a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima de sua residência e receber um encaminhamento do Poupatempo da Saúde. Uma vez na Casa da Esperança, os médicos especialistas examinam o paciente e prescrevem os exames necessários, que podem ser feitos tanto na rede municipal quanto no próprio local.

“Aqui nesta unidade, com os 10 mil atendimentos, vamos conseguir dar dignidade com equipamentos super modernos e tecnológicos, e cada vez mais vamos entregar um serviço de qualidade”, exalta Gilvan Júnior, Secretário de Saúde de Santo André.

Com investimento de R$1 milhão e 300 mil, a unidade localizada na Rua Joaquim Távora, 169, na Vila Santa Teresa, conta com 700 metros quadrados de área construída, dois pavimentos, e estará à disposição da população andreense a partir desta sexta-feira (01), oferecendo atendimentos de Raio X, Ultrassonografia e Doppler Vascular.

“Tiramos do papel mais um equipamento de saúde e esse é simbólico. Em primeiro lugar, porque chega depois que conseguimos colocar a casa em ordem, reformar diversas unidades de saúde e expandir para outros equipamentos como o Poupatempo da Saúde. É simbólica também porque materializa a parceria com o terceiro setor, que ajudou a construir a cidade. Por fim é um equipamento maravilhoso, novo e que vai funcionar com a qualidade que a Casa da Esperança já tem”, afirma o prefeito de Santo André, Paulo Serra.

A presidente da Casa da Esperança, Andreia Fabocci Spadafora, destaca que esta nova unidade é fruto do sucesso da parceria estabelecida com a prefeitura desde 2019.” Esta unidade nasceu para atender a população de Santo André, com equipamentos médicos novos, para entregar à população da cidade saúde humanizada com excelência e solidariedade”, conclui.

A Casa da Esperança é uma entidade mantida pelo Rotary Club de Santo André, e conta ainda com mais duas unidades, na Vila Assunção, sendo uma na Avenida Dr. Alberto Benedetti, 533, e a outra na Travessa Apeninos, 106.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Paulo Serra, do vice-prefeito Luiz Zacarias, do secretário de Saúde, Gilvan Junior, da presidente da Casa da Esperança e do Rotary Club de Santo André, Andreia Fabocci Spadafora, além de vereadores.