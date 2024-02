Juventus sofre contra o Frosinone, ameaçado de rebaixamento, e vence com gol no final

Vice-líder do Campeonato Italiano, a Juventus sofreu para derrotar por 3 a 2 o Frosinone, ameaçado de rebaixamento, mesmo jogando em seu estádio, o Allianz, em Turim, neste domingo. O gol que garantiu a vitória saiu somente aos 50 minutos do segundo tempo, com o zagueiro Rugani.

Mesmo com o triunfo, a Juventus segue distante da líder Inter de Milão. São seis pontos de diferença (63 a 57), com jogos a menos para o time de Milão. O Frosinone tem 23 pontos e ocupa a 16ª posição no campeonato.

No início do jogo, parecia que a Inter não teria dificuldades para voltar a vencer no Italiano após cinco rodadas. Aos 3 minutos, Dusan Vlahovic dominou dentro da área, driblou um marcador e chutou no canto esquerdo para fazer 1 a 0.

Vindo de três derrotas seguidas, o Frosinone conseguiu uma virada improvável, com Cheddira, aos 14, e Brescianini, aos 27. A Juventus obteve o empate novamente com Vlahovic, ainda no primeiro tempo. Foi o 15º gol do atacante sérvio no campeonato. Ele é o artilheiro da Juventus e só está atrás do argentino Lautaro Martinez, da Inter de Milão, que tem 20.

No segundo tempo, o Frosinone tentou segurar o placar e pouco atacou. Foram apenas duas finalizações contra cinco no primeiro tempo. Além disso, sofreu intensa pressão. A Juventus finalizou 11 vezes, mas muitas vezes sem precisão: foram apenas dois chutes no gol.

A pressão só surtiu efeito nos acréscimos. Aos 50 minutos, Rugani apareceu livre dentro da área e chutou no canto direito para festa da torcida da Juventus.

Na 27ª rodada, a Juventus vai a Nápoles enfrentar o Napoli no domingo. Atual campeão italiano, o Napoli faz campanha discreta e é apenas o nono colocado. O Frosinone joga em casa contra o Lecce, adversário direto na luta contra o rebaixamento e com um ponto a mais, também no domingo.