Gabriel Braga Nunes leva filhas à première de Empirion, Uma Aventura de Einstein

Na noite da última sexta-feira, dia 23, rolou a première do longa Empirion, Uma Aventura de Einstein em São Paulo. O filme é destinado ao público infantil e estreia no dia 29 de fevereiro nos cinemas.

E claro que não podia faltar alguns convidados na idade apropriada para curtir a produção em primeira mão, né? Por exemplo, Gabriel Braga Nunes levou as duas filhinhas, Maria e Valentina, para conferirem o filme.

Davi Campolongo, ator principal do filme, vive Félix, um pré-adolescente que está em apuros e quer provar que pode ser um gênio da ciência. O jovem se vê enfrentando um grande problema ao perder a bolsa de estudos do colégio e passa a precisar trabalhar para ajudar a família.

Porém, seu maior sonho é participar de um concurso de invenções e ganhar o prêmio em dinheiro. Com a ajuda de seus amigos, ele se aventura no laboratório ao lado de Albert Einstein, que volta a vida para a produção.

Kevin Vechiatto é o personagem Zé Coelho, um dos amigos de Félix e acompanha o colega na doida aventura para vencer o concurso. Enquanto Lívia Silva vive a jovem Sara, que compõe o trio de amigos que se envolve em inúmeras aventuras e precisa superar os obstáculos para conseguir dar continuação ao projeto Empiron.

Pietra Quintela, que dá vida a jovem Maria na trama, esteve por lá. A atriz vive uma das vilãs na história e fará de tudo para atrapalhar os planos de Félix e seus amigos.

No mundo real, Pietra, além de estrear o tão esperando Empiron, em 2024 ela também irá brilhar nas telonas com a adaptação do livro Princesa Adormecida de Paula Pimenta.