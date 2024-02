É preciso investigar

É imprescindível que as autoridades federais intensifiquem as investigações sobre as possíveis fraudes fiscais praticadas pela Caruana Financeira, do empresário José Garcia Netto, o Netinho. A Polícia Federal vem conduzindo investigação minuciosa sobre as atividades do banco, que incluem série de empréstimos financeiros concedidos a clientes sem capacidade operacional para quitar os compromissos assumidos. Além disso, suspeita-se de maquiagem nos números contábeis, transformando prejuízos em lucros fictícios. A revelação dessas práticas questionáveis veio à tona por meio de investigação jornalística conduzida pelo Diário em setembro do ano passado. Mas ainda há muito a ser apurado.



O caso volta agora à ribalta porque se divulgou que Netinho integra o chamado Conselhão do governo federal. O colegiado, composto por lideranças da sociedade civil, tem como objetivo contribuir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na formulação de políticas e diretrizes para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do Brasil. Diante da revelação, torna-se ainda mais fundamental que as investigações sejam conduzidas com rigor e celeridade. A presença de empresário sob suspeita em órgão tão relevante para as decisões políticas do País levanta sérias preocupações quanto à integridade das políticas e diretrizes propostas.Transparência e ética devem ser pilares fundamentais.



É obrigação das autoridades federais garantir que empresas e indivíduos envolvidos em irregularidades sejam devidamente responsabilizados. Torna-se imperativo que as investigações sobre as atividades da Caruana e de José Garcia Netto sejam aprofundadas, bem como também se garanta que quaisquer irregularidades descobertas sejam tratadas com a devida seriedade e punidas conforme a lei. A confiança da população nas instituições governamentais depende da capacidade do Estado em agir com integridade e justiça, especialmente quando se trata de questões tão sensíveis como o sistema financeiro e a transparência nas relações entre o setor privado e o poder público.