Dedé Paraizo lança novas versões para seus sucessos

“O que mais me mantém motivado na carreira é poder ter realizado um trabalho desses”, afirma ao Diário o cantor, compositor e multi-instrumentista Dedé Paraizo. O integrante dos Demônios da Garoa lançou, no fim do último ano, o projeto solo Meu Baú de Canções, trazendo novas roupagens para sucessos compostos por ele, além de músicas inéditas. No disco, Paraizo é acompanhado de grandes nomes do gênero, como o grupo Exalta, a cantora Maria Rita e o cantor e compositor Toninho Gerais

“Esse projeto foi produzido para mostrar minhas músicas que foram gravadas no passado, que tantos outros grandes artistas gravaram. Pretendo fazer, ainda neste ano, novas edições para o projeto. Convidei três artistas para participar comigo, sendo o grupo Exalta, antigo Exaltasamba, Toninho Gerais e a cantora Maria Rita, que se une a mim em um clássico dos anos 90, gravado pelo grupo Sensação”, diz o artista. A filha de Elis Regina se une ao membro dos Demônios da Garoa na faixa Coral de Anjos.

O artista conta que estava pensando em realizar o projeto há cerca de quatro anos, mas ainda restavam incentivos financeiros, adquiridos no fim de 2023. Segundo ele, as participações do projeto também são suas escolhas, e que cada uma das vozes tem relação com a faixa com a qual participam. Maria Rita, por exemplo, tinha o Coral dos Anjos como uma de suas canções mais ouvidas nas rádios quando criança. Além das releituras, Dedé ainda aponta que tem buscado trazer músicas nunca inéditas.

A primeira música escolhida para o projeto foi Desforra, que foi um grande sucesso nos anos 80 na voz de Marquinhos Sathan. Para a regravação, Dedé convidou o grupo Exalta, que deu uma nova interpretação para a canção. Com regravações contendo quatro participantes especiais e três músicas inéditas, Meu Baú de Canções já está disponível nas plataformas digitais.

Mineiro de Belo Horizonte, Wilder Benedito Paraizo, nasceu no dia 11 de outubro de 1958. Filho de família simples, desde pequeno sonhava em ser músico, mas precisou enfrentar muitas dificuldades, até conseguir se tornar referência no meio musical. Começou como Wilder, mas ainda nos anos 80, por sugestão do amigo e parceiro de composições, Edson Conceição, passou a ser conhecido como Dedé Paraizo.

Dedé Paraizo é um dos grandes nomes da música brasileira e já compôs músicas para artistas renomados como Alcione, Zeca Pagodinho, João Nogueira, Jair Rodrigues, Originais do Samba, Fundo de Quintal entre outros. Desde 2005 integra o conjunto Demônios da Garoa como vocal e tocando violão 7 cordas, além de compor muitas das canções do grupo. Por conta disso, Dedé costumava visitar o ex-integrante dos Demônios da Garoa, Canhotinho do Cavaco, em São Caetano, além de inúmeras visitas a estúdios em Santo André e São Bernardo.