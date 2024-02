Começa a semana do cinema

Para os cinéfilos de plantão, começa hoje a 4ª edição da Semana do Cinema. Com diversos filmes em cartaz, incluindo indicados ao Oscar, os ingressos para assistir aos longas estão a R$ 12.

Promovida pela Feneec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) em conjunto com a Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), a ação que acontece até o dia 28 de fevereiro, conta com a participação das principais redes de cinema do Brasil, incluindo as que atendem o público do Grande ABC, como a Cinemark que está nos shoppings Grand Plaza, Atrium, ParkShopping São Caetano, Golden Square e no Extra Anchieta; PlayArte no Shopping ABC e Praça da Moça; Cinépolis no São Bernardo Plaza Shopping; e Cine Araújo no Mauá Plaza Shopping. Algumas das redes ainda estenderam a promoção para as vendas de pipocas e combos.

Para quem estava procurando um programa, a Semana do Cinema é uma ótima opção para levar a família toda, ou para uma maratona de filmes. Confira abaixo algumas das obras que estão disponíveis para assistir nas telonas do Grande ABC:

Minha Irmã e Eu

Nesta comédia, que conta com Tatá Werneck e Ingrid Guimarães como protagonistas, duas irmãs que vivem no interior de Goiás não realizaram o sonho de sua mãe de se tornarem uma dupla sertaneja, e ainda seguiram caminhos opostos e vivem em guerra. Mas quando a Dona Márcia, a mãe, desaparece, elas precisam passar por cima dos atritos e se unir para procurá-la. O filme não é recomendado para menores de 14 anos, e está disponível no Cinépolis e Cinemarks de Santo André e São Bernardo.

Zona de Risco

Um piloto de drone das Forças Aéreas é a maior esperança de uma equipe de força-tarefa presa em uma armadilha. Neste thriller, a missão de um esquadrão de operações especiais da Força Delta está nas mãos de Reaper (Russel Crowe), um piloto de drone, e Kinney (Liam Hemsworth), um jovem oficial da aeronáutica, onde eles têm 48 horas para resgatar os soldados antes que vire um banho de sangue. Com classificação indicativa de 16 anos, o longa está em cartaz no Cinemark do Grand Plaza e Extra Anchieta.

Madame Teia

O longa mostra a história de origem da personagem-título (Dakota Johnson), em uma trama, onde Cassandra Webb leva uma vida trabalhando como paramédica em Manhattan, até que, um dia, ela descobre que possui a habilidade de prever o futuro. Uma de suas visões acaba levando Cassie até as jovens Julia Carpenter (Sydney Sweeney), Anya Corazon (Isabela Merced) e Mattie Franklin (Celeste O’Connor), que correm perigo. Não recomendado para menores de 14 anos, o filme está disponível em todos os cinemas da região.

Patos!

Nesta animação da produtora Illumination, a mesma de Meu Malvado Favorito, e Super Mario Bros: O Filme, a família Mallard está um pouco refém da rotina. Enquanto Mack, o pai, se contenta em manter sua família segura nos arredores de um lago da Nova Inglaterra para sempre, Pam, a mãe, está ansiosa para agitar as coisas e mostrar a seus filhos o mundo inteiro. Quando uma família de patos migratórios aterrissa em seu lago com histórias emocionantes de lugares distantes, Pam convence Mack a embarcar em uma viagem em família, via Nova York, para a Jamaica tropical. O filme é livre para todos os públicos e está em exibição nos Cinemarks de Santo André e no Extra Anchieta.

Bob Marley: One Love

Celebrando a vida e a música de Bob Marley, um ícone que inspirou gerações através da sua mensagem de amor e união, o filme mostra ao público a poderosa história de superação de adversidades e a jornada por trás da sua música revolucionária. Bob Marley: One Love é 16+ e está em cartaz em todos os cinemas de Diadema, Santo André, São Bernardo e São Caetano.

Ferrari

O longa conta a história do ex-piloto de corrida, Enzo Ferrari, que está está em crise. A falência assombra a empresa que ele e sua mulher, Laura, construíram 10 anos atrás. O casamento tempestuoso dos dois sofre com o luto pela morte de um filho e a dificuldade de reconhecer outro. Ele decide contrapor essas perdas apostando tudo em uma corrida - a icônica Mille Miglia, na Itália. Indicado para maiores de 16 anos, a obra estreia hoje e está em cartaz em todos os cinemas na região.

Todos Menos Você

Nesta comédia romântica acompanhamos dois arqui-inimigos da faculdade, que se reencontram anos após a formatura para um casamento, e o destino os obriga a simular um romance. Em cartaz nos cinemas de São Caetano, Santo André, São Bernardo e Diadema, Todos Menos Você é 16+.



Baghead: A Bruxa dos Mortos

Para os amantes de terror, está em exibição no Cinépolis, Extra Anchieta e Cinemarks de Santo André, este terror com direção de Alberto Corredor. A obra conta como Iris, após o falecimento de seu pai, herda um antigo bar e se depara com um segredo obscuro: o local abriga uma entidade capaz de incorporar os mortos. Tentada a explorar os poderes da criatura e ajudar pessoas desesperadas em troca de dinheiro, a jovem mergulha em um terreno perigoso. O longa é indicado para maiores de 14 anos.

Pobres Criaturas

O longa indicado ao Oscar, mostra uma jovem que é trazida de volta à vida pelo brilhante e pouco ortodoxo cientista Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sob a proteção de Baxter, Bella (Emma Stone) está ansiosa para aprender, porém desejando conhecer mais sobre o mundo, a garota foge com Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), um advogado astuto e debochado, em uma aventura por vários continentes. Livre dos preconceitos de sua época, Bella se firma em seu propósito de defender a igualdade e a libertação. Com classificação indicativa 18+, Pobres Criaturas está disponível na PlayArte em Santo André e no Cinemark do Golden Square.

O Menino e a Garça

Com direção de Hayao Miyazaki, a animação indicada ao Oscar traz em seu enredo a história de Mahito, que depois de perder a mãe durante a guerra, muda-se para a propriedade de sua família no campo. Lá, uma série de eventos misteriosos o levam a uma torre antiga e isolada, lar de uma travessa garça cinzenta. O longa é indicado para maiores de 12 anos e está em cartaz no Cinépolis de São Bernardo.