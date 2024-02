Leonardo se emociona ao descobrir sexo do filho de Zé Felipe e Virginia; nome do bebê é em homenagem ao avô

O coração do vovô está a mil! Durante o chá revelação de Virginia Fonseca e Zé Felipe, os papais não foram apenas os únicos que se emocionaram com a notícia de que estão esperando um menino. Leonardo também ficou tomado de alegria em saber que as Marias terão um irmão e fez questão de compartilhar registros nas redes sociais.

No feed do Instagram, o cantor sertanejo deixou um espacinho reservado para mostrar cliques em que ele e Poliana Rocha aparecem abraçando Virgínia após o anúncio. O famoso com orgulho fotos em que aparece visivelmente emocionado em saber que está a caminho um príncipezinho, cujo nome será José Leonardo, em homenagem ao pai e ao avô.

Na hora de legendar a publicação, o artista foi simples:

José Leonardo! Parabéns Zé Felipe e Virginia.