Palavra do Leitor - 20 de fevereiro de 2024

Nosso Prato – 1

‘Justiça obriga acesso irrestrito a restaurante popular de S.Caetano’ (Política, dia 17). Sábia decisão. Os mais necessitados não tinham acesso ao restaurante. Qual a finalidade de ter um Bom Prato e não atender os que mais precisam? Por que não dão votos? Não têm título de eleitor?

Ade Almeida

Nosso Prato – 2

É justo. Tentei almoçar no restaurante e fui barrado por não ter a carteira do cidadão de São Caetano. É um serviço oferecido, porém limitado! A fome não pode ter limites. Amor ao próximo e respeito ao ser humano.

Sergio Santos

Nosso Prato – 3

A vizinha do Auricchio, que mora naquele prédio de luxo em área nobre de São Caetano, pode frequentar, mas o morador de rua que está passando fome, não...

Aline Fernandes Galera

Expansão vertical – 1

‘Grande ABC estima ganhar 57 condomínios até o fim de 2024’ (Economia, dia 18). Apesar dos problemas com mobilidade, acho bom, pois mostra que as pessoas estão conseguindo comprar imóvel, que é sonho de muitos. Se estão construindo é porque tem comprador.

Ana Maria Segalla

São Bernardo

Expansão vertical – 2

Com a diminuição constante dos empregos na região, acho que será pouco provável que todos estes imóveis sejam vendidos, a não ser, é claro, que haja investidores que não vão comprar para morar. Daí pode-se cair para uma bolha imobiliária ou um aumento significativo nos aluguéis. Quem libera o crédito para esses empreendimentos deve saber do risco e das consequências para a região e tenho certeza que ninguém envolvido está preocupado com o desenvolvimento da cidade.

Felipe Sanches

Expansão vertical – 3

Santo André acabou, já era. O que era uma cidade próspera, com seus bairros tranquilos ao mesmo tempo com suas indústrias e empregos, hoje vive sufocada com torres crescendo em terrenos antigos de grandes indústrias ou de antigas casas confortáveis. O resultado é mais trânsito. População sem identidade com a cidade, que sequer sabe cantar o hino, vem morar aqui achando que vai estar em nível de tranquilidade de interior e só encontra caos e prédios tampando sua visão. Até eu, que sempre amei minha cidade, já não consigo mais me identificar com ela. Parabéns aos governantes por abrirem as pernas para as grandes construtoras e destruírem bairros por conta da especulação imobiliária.

Henrique Daniel Godoy

Moinho São Jorge

‘Santo André quer acelerar plano de tombamento do Moinho São Jorge’ (Primeira Página, ontem). Bela foto. Serve principalmente para que as autoridades apreciem essas piscinas nesta cobertura e confirmem que, no Brasil todo temos o Aedes aegypti, mas só em Santo André temos o Aedes São Jorge.

Gerold Willi Gaube

Asfalto

‘Santo André realiza recapeamento de 6,7 quilômetros no 2º Subdistrito’ (Setecidades, dia 18). E as ruas paralelas à Oratório? Também precisam ser recapeadas: Francisco Lisboa, Aimbere, Alexandre Levy, Alzira Francisco Lisboa, dos Aliados, Rui Barbosa, Arujá, Aracati, Nuporanga, Mombuca e Pacaembu.

Tatiane Mendes

