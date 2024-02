Morando fala em hipocrisia de Nunes

As lives do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), todas as quintas-feiras, têm se tornado prato cheio para derrapadas do tucano. Uma das mais recentes foi um ataque indireto – que, para alguns, foi interpretado como direto – ao prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB). Morando foi questionado por um espectador quando iria tirar a Enel de São Bernardo. “Vocês devem estar se baseando no que falou o prefeito de São Paulo, porque o prefeito mandou para o Tribunal de Contas (do Município) um documento. Não vai dar em nada. Não sou hipócrita e não vou mentir para ninguém”, disparou o tucano, reforçando que só o governo federal tem poder para revogar a concessão de exploração do serviço de fornecimento de energia elétrica em municípios. Aliados de Nunes receberam o vídeo na íntegra e, conforme apuração da coluna, não gostaram nada do tom que Morando usou para aliviar sua situação com ataque gratuito a Nunes.

Almoçando com o adversário

Ainda por falar na participação do prefeito Orlando Morando (PSDB) nas redes sociais, ele tem se tornado um garoto-propaganda dos restaurantes de São Bernardo. Recentemente, esteve no restaurante do Gijo, no bairro Assunção, conhecido por sua famosa chuleta. Gijo também é conhecido por uma particularidade política: é amigo de longa data do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No primeiro mandato do petista, foi até Brasília servir o prato ao presidente.