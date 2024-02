Uma campanha regional. Quem vai cuidar desta avenida? Uma contagem retroativa foi criada. E todo mundo foi cobrado.

A história da Avenidas dos Estados, entre Mauá e São Caetano, passando por Santo André e por espaços importantes como Capuava e Utinga, está toda nas páginas do Diário. Uma avenida que nasceu sem um planejamento racional, cada trecho ao sabor das necessidades de momento.

Em 1994, a pista no sentido Mauá-São Paulo, em São Caetano, teve a faixa expressa levada pela enchente. A rachadura engoliu o guard rail (mureta de proteção). Sucederam-se os desbarrancamentos. Mato e lixo se acumularam.

No domingo, 20 de fevereiro de 1994, a manchete do Diário foi direta, incisiva: “Prefeituras abandonam Avenida dos Estados e cidadão paga a conta”.

A reportagem foi a campo e registrou um jogo de empurra entre todos os responsáveis, das prefeituras ao governo do Estado de São Paulo, das Câmaras Municipais à Assembleia Legislativa.

Em letras garrafais, um novo logotipo ganhava as páginas do Diário: “Rombos já duram tantos dias”.

A OPINIAO DO JORNAL

Em Editorial, escrevia o Diário: “Placar da vergonha”. E justificando o título, declarava: “Os prefeitos fogem da Avenida dos Estados como o diabo foge da cruz”.

Os resultados viriam – como se depreende da leitura das edições seguintes. Mas não foi fácil. Tanto que a Avenida dos Estados é pauta permanente do Diário, pela importância da avenida e pela inoperância da classe política.

DOS ESTADOS OU DO ESTADO?

São dois grandes corredores. A Avenida do Estado em São Paulo, a dos Estados no Grande ABC. E por que dos Estados?

Quando da abertura da Vila Santa Terezinha, nos anos 1920 – e lá já se vai um século – uma via precisou ser aberta para interligar a bifurcação das atuais Avenidas Antonio Cardoso e Oratório ao novo loteamento.

A estradinha seguiu o curso do Rio Tamanduateí. Santa Terezinha tinha várias vias originais com nomes de Estados brasileiros. Logo, surgia a Avenida dos Estados, para servir ao bairro. O nome se generalizou ao longo de todo o vale e, felizmente, jamais foi alterado.

UMA REVISTA ELETRÔNICA

Hoje o Distrito de Utinga, servido pela Avenida dos Estados, possui o “Ginasiano Utinguense” on-line, deste idealista Dilson Nunes, um batalhador.

A revista soma esforços na luta pela preservação e melhorias constantes da Avenida dos Estados, uma conquista da sociedade do Grande ABC.

Crédito das fotos 1 e 2 – Banco de Dados

Crédito das fotos 3 e 4 – Divulgação

PLACAR DA VERGONHA. A contagem do Diário há 30 anos; e o Ginasiano Utinguense de fevereiro de 2024: na capa, João Bosco, um dos cronistas da revista eletrônica que Dilson Nunes criou

EM 20 DE FEVEREIRO DE...

1934 - Fundado o PIM (Partido Independente Municipal), organização política com sede no Distrito de Paz de Santo André e que recebia o apoio do jornal "O Imparcial".

1974 – No Morumbi: Palmeiras conquistava o tricampeonato nacional, ao empatar com o São Paulo por 0 a 0, no Morumbi.

1989 – Aberta a Semana de instituição da Escola de Formação Sindical e Centro Cultural Constantino Castellani, em Santo André.

2019 – Entrava no ar o programa “Canta Itália”, feliz criação de Marquitho Riotto, seu apresentador pela Rádio ABC. Nestes cinco anos, Riotto também criou a Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em Tocantins, hoje é o aniversário de Angico, Araguanã, Bom Jesus do Tocantins, Cariri do Tocantins, Carrasco Bonito, Centenário, Fortaleza do Tabocão, Mateiros, Maurilândia do Tocantins, Palmeirante, Riachinho, Rio da Conceição, São Miguel do Tocantins, São Salvador do Tocantins e Sucupira.

Na Bahia, Ibitiara e Lafaiete Coutinho.

Em Santa Catarina, Xaxim.

HOJE

Dia Mundial da Justiça Social

Santos Francisco e Jacinta de Jesus Marto

20 de fevereiro

Pastorinhos portugueses. As duas primeiras crianças santas não-mártires. Da comovente visão de Nossa Senhora na Cova da Iria, em Fátima, Portugal, entre 13 de maio e 13 de outubro de 1917.

Ilustração: Canção Nova (divulgação)