Com nove em campo, Corinthians busca empate heroico contra Verdão

Palmeiras e Corinthians fizeram ontem um Dérbi que certamente ficará marcado para a posteridade. Em partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista ontem à noite, na Arena Barueri, o clássico terminou em empate por 2 a 2 e certamente pode ser considerada a partida mais emocionante da competição até agora. O Palmeiras foi melhor, mas o imponderável entrou em campo.

Com nove jogadores, o Timão buscou empate aos 100 minutos do segundo tempo e evitou uma derrota que parecia certa. A organização tática e o entrosamento do time de Abel Ferreira fizeram o Verdão dominar praticamente toda a partida. A marcação alta e as transações precisas ajudaram o Verdão abrir 2 a 0 com certa facilidade. Endrick já no finalzinho do primeiro tempo e Flaco López no segundo estavam construindo uma vitória que se desenhava tranquila. Marcos Rocha também chegou a marcar, mas o VAR assinalou impedimento.

O Corinthians só equilibrou a partida a partir dos 30 minutos da etapa complementar, quando António Oliveira promoveu algumas alterações, colocando em campo Pedro Henrique, Gustavo Silva, Hugo e Guilherme Biro.

Aos 43minutos, Yuri Alberto diminuiu e o jogo ganhou em emoção. Dois minutos depois, após uma arrancada de Rony, Cássio fez falta fora da área e foi expulso. Como o alvinegro já tinha feito todas as substituições, o zagueiro Gustavo Henrique foi para o gol.

Em seguida, Yuri Alberto, após uma disputa de bola, sofreu uma lesão nas costas e deixou o campo imobilizado direto para o centro médico. Com 10 minutos de acréscimos e dois a menos, o Timão se arriscou e, em uma falta do meio da rua, já no apagar das luzes, Garro marcou um golaço e sacramentou o resultado em um dos Dérbis mais ‘insanos’ da história.

O resultado mantém o Corinthians na lanterna do Grupo C, mas dá novas perspectivas para a equipe. Já o Verdão, segue tranquilo na liderança do Grupo B.