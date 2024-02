Levantador Bruninho anuncia que voltará ao Brasil após o fim da temporada italiana

Multicampeão no voleibol italiano defendendo as cores do Lube Civitanova e do Modena, seu atual clube, o levantador Bruninho, da seleção brasileira, anunciou nesta sexta-feira que esta será a última temporada na Europa e que retornará ao Brasil.

Aos 37 anos, o experiente jogador não revelou se já tem acerto com alguma equipe nacional. Mas é certo que o levantador não fica na Europa após nove temporadas, entre idas e vindas, defendendo o Modena e o Lube Civitanova. A vontade de ficar perto da família pesou na decisão por voltar às quadras nacionais.

Filho de Bernardo Rezende, o Bernardinho, técnico da seleção, o levantador já anunciou sua decisão ao Modena. Ao mesmo tempo, prometeu defender a equipe até o fim da temporada e, somente depois, arrumar as malas para voltar ao País.

"Vivi anos incríveis na Itália, principalmente em Modena, recebi um carinho enorme todo esse tempo e sou muito grato por tudo. Só que agora chegou a hora de voltar pra casa, de estar mais perto da família", comunicou Bruninho, deixando o futuro em aberto.

"Muita coisa ainda precisa ser acertada, ajustada, mas eu retornarei ao Brasil depois dessa temporada. Foi uma jornada maravilhosa na Europa, com grandes amizades feitas, grandes adversários superados, todos os títulos possíveis e muito aprendizado", frisou. "Agora é foco total em terminar da melhor maneira possível essa temporada em Modena. E depois, só depois, preparar a mudança."

Com o Modena, o levantador conquistou o Campeonato Italiano em 2015/16 e a Copa CEV 2023, entre outras conquistas menores. No Civitanova, ergueu a taça da Champions e o Mundial, em 2019.

Agora, Bruninho volta ao Brasil onde também fez enorme sucesso com clubes, ganhando sete vezes a Superliga, além do troféu de campeão Sul-Americano (2009) e também da Copa Brasil (2007). Na seleção, onde pode ganhar espaço com Bernardinho, foi medalha de ouro na Olimpíada do Rio de 2016, além do Mundial de 2010.