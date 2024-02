Atores de 'Romeu e Julieta' processam estúdio por cena de nudez filmada há 55 anos

Os astros do filme Romeu e Julieta, Olivia Hussey e Leonard Whiting, estão processando a Paramount Pictures, pedindo reparação para um "acontecimento traumático". Eles se referem a exibição de cenas em que estão nus no longa do diretor italiano Franco Zeffirelli. Na época, os atores tinham 15 e 16 anos.

No ano passado, os dois já haviam tentado entrar com uma ação acusando o estúdio de filmagens de distribuição de imagens nuas de crianças e exploração sexual. O processo foi arquivado quando um juiz afirmou que as cenas do filme não poderiam ser classificadas como pornografia.

Na nova tentativa, a dupla incluiu a empresa Criterion Collections, responsável por fazer a distribuição digital do filme de Zeffirelli, no processo.

Segundo os documentos, os protagonistas do clássico alegam que as imagens dos dois nus estão sendo distribuídas de maneiras ilegais. Eles afirmam ainda que foram enganados por Zeffirelli.

De acordo com o contrato original, os dois não teriam concordado com a exploração das imagens fora do negativo da produção.

O filme de 1968 está sendo lançado no formato digital e desafia o acordo feito pelos atores 55 anos atrás, contendo "fotografias digitalmente aprimoradas" dos dois nus e outras partes que estão em "definição extremamente alta". As imagens mostram o bumbum de Leonard e os seios de Olivia.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais