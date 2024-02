Povo fica com a conta

Um dos empreendimentos públicos que está na lista de desestatização do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), o Terminal Rodoviário Nicolau Delic receberá aporte de R$ 19,4 milhões da administração para ser completamente reformulado. A ordem de serviço será assinada hoje. A cifra volumosa desperta justificada preocupação junto à opinião pública, especialmente porque a parada de ônibus, localizada no Centro da cidade, será posteriormente concedida à exploração da iniciativa privada. A comunidade tem o direito de entender por que o chefe do Executivo optou por transferir o ônus financeiro aos contribuintes enquanto os lucros potenciais serão direcionados aos empresários.

O timing da reforma também suscita questionamentos. Por que investimento vultoso está sendo feito exatamente agora, pouco antes de entregar o terminal à iniciativa privada? Não seria mais conveniente ao interesse público que o vencedor da licitação, baseado na projeção de dividendos que pudesse auferir com a exploração do espaço, arcasse com os custos da reforma? O prefeito precisa fornecer justificativa convincente para essa decisão, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente e em benefício da população de São Caetano – o que parece que não está sendo o caso no episódio do Nicolau Delic. Por que Auricchio tem dificuldade de explicar o negócio?

A falta de transparência no processo de concessão do terminal levanta preocupações adicionais. A população merece ser informada sobre os termos do contrato de concessão e sobre como serão protegidas as funções públicos do endereço durante o período da exploração privada. É fundamental que o prefeito assegure que a gestão do empreedimento continue a servir à comunidade. A decisão de investir recursos significativos do erário na reforma do Nicolau Delic, seguida pela imediata terceirização, exige explanação clara e transparente. Se é a população que está pagando a conta, altíssima, ela merece saber quais interesses estão sendo privilegiados por José Auricchio Júnior com a medida.