Jennifer Lopez revela motivo de ter se separado de Ben Affleck após marcar casamento em 2003

Jennifer Lopez finalmente revelou o que aconteceu entre ela e Ben Affleck na primeira vez em que namoraram e quase se casaram, em 2003. A cantora explicou, em entrevista a Zane Lowe, em qual momento eles decidiram se separar e o porquê. Além disso, também contou como se sentiu quando o ator reapareceu em sua vida.

O casal namorou e ficou noivo no início dos anos 2000, antes de voltarem a ficar em 2021. Dias antes do casamento, em setembro de 2003, eles emitiram um comunicado conjunto anunciando o adiamento da cerimônia devido à excessiva atenção da mídia em torno do evento.

Em janeiro de 2004 foi anunciado enfim o término deles. E Jennifer explicou o que aconteceu durante esses quatro meses:

- Nós não terminamos exatamente naquele momento. O término aconteceu ao longo desses meses seguintes. Porque o adiamento causou dúvidas em mim, e em nós dois, sobre como era nosso relacionamento e para onde estava indo, eu acho. E eu sabia no meu coração que queria ficar com ele pelo resto da minha vida, eu sabia disso. Mas não parecia que iríamos conseguir. E então, isso me assustou, acrescentou.

Lopez contou que foi muito difícil se separar do ator, porém a maturidade dos dois não era suficiente na época, mesmo ele tendo quase trinta anos e ela nos trinta e poucos anos.

Em 2004, Jennifer se casou com Marc Anthony e ficou dez anos ao lado do cantor, com quem é mãe dos gêmeos, Emma e Max de 15 anos de idade. Já Ben se casou com Jennifer Garner em 2005, e com ela teve três filhos, Violet de 17 anos, Seraphina de 14, e Samuel, de 11, e se separaram em 2018.