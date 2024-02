Sem fim no carnaval

O Carnaval passou, mas a folia ainda não. Programação de bloquinhos continua no Grande ABC neste fim de semana, Santo André, São Bernardo e Ribeirão Pires contam com atividades para todos os foliões que já estão com saudades deste período festivo.

Neste sábado, dia 17, o movimento Mulheres do ABC, situado na sede do Projeto Meninos e Meninas de Rua, um lugar que incentiva a arte e cultura na cidade de São Bernardo, se apresentará a convite do bloco Maria Fuá, na praça do Parque dos Imigrantes, com a concentração marcada para às 14h, o cortejo ainda soma com um espetáculo de circo. O bloco sairá da rua Manaus até a José Martins Fernandes.

O grupo Mulheres do ABC, que inicialmente tinha 15 integrantes, hoje conta com 60, e levanta a bandeira feminista, abordando temas como o que vai ser manifestado no bloco, o feminicídio.

“Tem sido uma oportunidade ímpar vivenciar esse lugar político e legítimo da mulher no Carnaval de rua. Temos recebido um retorno bastante significativo nas trocas com quem participa conosco. É uma conquista para cada mulher que participa seja tocando, dançando, registrando, e uma possibilidade de mostrar a potência de mobilização e organização coletiva que temos juntas”, diz Rita Dionísio, 36 anos, idealizadora, produtora e uma das lideranças do grupo Mulheres do ABC.

“O Carnaval das Mulheres do ABC tem sensibilizado muitas pessoas para as pautas feministas e de defesa à vida das mulheres. Estamos muito animadas em levar esse poder para as ruas de São Bernardo, uma cidade que apesar de não haver o apoio e compromisso da prefeitura com o Carnaval, tem coletivos, blocos, agremiações e movimentos sociais aguerridos que resistem para manterem vivos a cada ano o espírito de luta e a festa que celebra o povo”, emendou.

No domingo, 18, a diversão começa logo cedo com o Carnaval da Família em Ribeirão Pires. O evento, que começa às 9h, acontecerá no paço municipal (Rua Miguel Prisco, 288 – Centro) e na Rua Felipe Sabbag, promovendo atividades gratuitas como jogos lúdicos, pintura facial, brinquedos infláveis, além de apresentações de marchinhas, do bloquinho Sassarico e Me Chama Que Eu Vou.

Já a partir das 11h, acontece em Santo André o bloco Dolores Pé No Chão, com saída marcada para às 15h, os foliões começam na rua África (em frente ao Cesa Parque Novo Oratório), passando pelas ruas Madagascar, Araucária, Angola e terminando na África.

SÃO PAULO

Na Capital, os bloquinhos também não param. Neste final de semana, os cortejos acontecem o dia todo, com cerca de 73 blocos no sábado, e 44 no domingo, com saídas desde às 9h, até com concentração às 15h.

Os destaques de sábado ficam por conta do Navio Pirata com BaianaSystem, que acontece pela quionta vez em São Paulo. A apresentação na Avenida Pedro Álvares Cabral, em frente ao Parque Ibirapuera, tem concentração marcada para às 13h, na frente do Obelisco.

Outra banda que também tem um bloco pra chamar de seu é a Jammil. A partir das 11h, acontece a concentração do Bloco Praieiro com Jammil, em Pinheiros. Com dispersão às 16h, os foliões percorrerão a rua Henrique Schaumann do número 567 até 125.

Já no domingo, 18, tem Pipoca da Rainha com Daniela Mercury, a cantora chama os foliões para pular ao som do axé a partir das 14h na Rua da Consolação, do 2101 ao 585.

O DJ Pedro Sampaio também promete agitar a galera com o bloco Beats com Pedro Sampaio no Ibirapuera. Com início da concentração às 13h, o trajeto será: Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras.