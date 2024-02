Jovem tenista da região ganha destaque mundial na categoria

O Grande ABC se destaca quando o assunto é formar grandes atletas. É assim no futebol, ginástica, atletismo, natação, vôlei, taekwondo, skate e várias outras modalidades. Entre esses destaques, surge outro novo nome. Enzo Kohlmann, 17 anos, promessa mundial do tênis.

Atualmente na 58ª posição do ranking mundial da categoria Junior, organizado pela ITF (Federação Internacional de Tênis), Enzo conta que a paixão pelo tênis surgiu ainda na infância. “Meus pais jogavam tênis, meu tio também, então desde pequeno eu tive o esporte por perto. Sempre acompanhava meus pais nas quadras, e eles também me incentivaram a aprender e jogar, então acabei criando uma paixão”. Ele também brinca que gostava mais de praticar futebol, mas logo se rendeu às quadras e hoje tem como inspiração o multicampeão Novak Djokovic.

Juninho Nascimento, um dos treinadores de Enzo, comenta que o convívio com o jovem é leve, e que se dão bem dentro e fora das quadras. “Ele sempre me escuta e respeita, é uma relação muito boa. Nunca tivemos problemas, ele é uma pessoa muito disciplinada. Também fui atleta profissional, então sei como é difícil dar certo”.

O atleta de São Bernardo se destacou no Australian Open Junior, disputado no último mês, ao rebater com sucesso e conseguir pontuar após um saque de 233km/h. O lance ocorreu na segunda fase da competição, contra o polonês Tomek Berkieta, 11º do mundo. Eliminado no mesmo jogo, Enzo trouxe mais experiência na bagagem. “Acho legal ganhar esse destaque, é novidade para mim. Mas quando estou em alguma competição, tento ficar afastado do celular e das redes sociais, me ajuda a não ficar pressionado”, comenta o tenista, que complementa dizendo que gosta de grandes jogos e pretende estar presente nos outros três Grand Slams da categoria na temporada (Roland Garros, Wimbledon e US Open).

Nesta semana, Enzo inicia a disputa em uma série de torneios. O primeiro deles é o ITF J300 Lima, no Peru. Depois, a competição passa para o Paraguai e Porto Alegre. A sequência de competições termina em março, com o Banana Bowl, em Blumenau. O tenista não esconde a ansiedade. “Estou confiante, sinto que posso ter um desempenho muito bom. Quero ganhar o máximo de experiência possível, chegar leve para os jogos. Sinto que serão quatro semanas muito positivas.”

TÊNIS NA REGIÃO

Juninho Nascimento também é o criador da Juninho Tênis, iniciativa que promove aulas de tênis para jovens e busca a participação em torneios e a formação de atletas profissionais em São Bernardo. O treinador comenta que a prática do esporte vai além dos benefícios físicos. “Na quadra, também são explorados o trabalho em equipe e a construção de relacionamentos que transcendem as disputas. Ter um atleta jovem da região com destaque pode fazer com que o esporte do Grande ABC seja cada vez mais visto e valorizado”, salienta observando que o incentivo à prática de esportes pode impactar não apenas na formação social de jovens, mas também no aspecto socioeconômico da região.