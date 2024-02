Em Ribeirão, católicos fogem da folia e fazem evento religioso

Distantes da Folia, cristãos se reúnem em Ribeirão Pires para o Rebanhão de Carnaval. Missas e pregações realizadas pela Renovação Carismática Católica da cidade ditam o ritmo do evento, que começou no sábado e termina hoje. Até ontem, 3.000 pessoas haviam passado pelo Complexo Ayrton Senna. Os organizadores esperam 2.000 nesta terça-feira, no encerramento.

Bineide Guarnieri, 59 anos, é moradora da Vila Sueli e conta que frequenta o evento há 27 anos. “Não fico sem o Rebanhão de Carnaval. Desde quando conheci Jesus verdadeiramente, nunca larguei ou viajei para fazer nada, é muito importante para mim.”

De Novo Gama, cidade de Goiás, Hélio Maria, 39, foi um dos convidados para a pregação que ocorreu ontem. Ele contou que participa de eventos religiosos pelo Brasil todo e está há 20 anos em sua jornada espiritual.

“Ontem (segunda-feira), estava também em um Rebanhão, mas em Mauá. Já tive oportunidade de pregar em vários, mas aqui (em Ribeirão Pires) é a primeira vez, e senti o povo muito aberto. Tivemos o Santíssimo Sacramento e deu para ver o público com o coração aberto e muito acolhedor”, explica Hélio Maria.

Hoje as atividades começam às 9h e, às 16h, será realizada a missa com a com participação do pregador Charles Vieira e do padre Hamilton. A programação também conta com atividades voltadas para crianças, com evangelização das 9h às 16h.

O evento, que faz parte do Circuito Religioso de Ribeirão Pires, ação da Prefeitura voltada ao fomento do turismo da fé, também abre o calendário de eventos do município.