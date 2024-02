Milan derrota o Napoli por 1 a 0 em casa e se aproxima da viced-líder Juventus no Italiano

O Milan voltou a vencer em casa e encostou na vice-líder Juventus (53 pontos a 52) na classificação do Campeonato Italiano ao bater o Napoli por 1 a 0 neste domingo. O time de Turim joga nesta segunda-feira contra a Udinese, que está na zona de rebaixamento, e pode retomar a vantagem de quatro pontos. A Inter de Milão lidera isoladamente com 60 pontos.

O Milan acumulava cinco triunfos seguidos em Milão quando empatou com o Bologna (2 a 2) na última rodada em casa. Agora o time apresenta uma invencibilidade de nove jogos, mas a distância para a líder Inter é grande. A última vez que a líder do campeonato cedeu pontos a um adversário no Italiano foi no ano passado, no empate em 1 a 1 com Genoa, em 29 de dezembro.

Atual campeão italiano, o Napoli faz uma temporada apagada e tem 23 pontos na nona colocação, fora da zona de classificação para as copas europeias. O revés no San Siro foi o oitavo no campeonato, o dobro do registrado pelo time napolitano em toda a campanha do título.

O gol da vitória do Milan saiu após uma bela triangulação. O capitão e lateral francês Theo Hernandez iniciou a jogada ainda no campo defensivo. Ele deu o passe para o compatriota Giroud na intermediária e avançou. O atacante francês tocou de primeira para Rafael Leão, na esquerda.

O atacante português percebeu o avanço de Theo Hernandez e fez uma ótima assistência, deixando o companheiro livre na entrada da área. O francês avançou e bateu cruzado para marcar aos 25 minutos do primeiro tempo.

No segundo tempo, o técnico Walter Mazzarri mudou o esquema tático do Napoli e substituiu o defensor Ostigard pelo atacante Politano. O time conseguiu crescer de produção. Passou a ter mais posse de bola e finalizar mais (foram sete tentativas no segundo tempo contra apenas uma no primeiro), mas sem direção (apenas duas foram no gol).

O Napoli chegou a mandar uma bola na trave aos 44 minutos e teve uma última chance com uma bola levantada na área em cobrança de falta. O goleiro Pierluigi Gollini se aventurou na área do rival, mas a defesa do Milan rebateu no último lance do jogo.

O Milan volta a jogar na quinta. Eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões, o time busca vaga nas oitavas da Liga Europa e recebe o francês Rennes pela partida de ida do confronto. Já o Napoli está nas oitavas da Liga dos Campeões e enfrenta o Barcelona, mas o primeiro jogo está marcado para o dia 21 de fevereiro. Antes o time de Nápoles enfrenta o Genoa, no sábado, no Diego Armando Maradona, pela 25ª rodada do Italiano.

Demais resultados deste domingo: Fiorentina 4 x 1 Frosinone; Bologna 4 x 0 Lecce; Monza 0 x 0 Verona e Genoa 1 x 4 Atalanta.