Palavra do Leitor - 11 de fevereiro de 2024

Supremo

Muito se tem questionado sobre os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). Os operadores do Direito sempre se manifestam, às vezes injuriados, a cada polêmica decisão desses guardiões da Constituição. Entendo que se exige muita sapiência desses ministros, não podemos esquecer que são pessoas indicadas pelo presidente da República ao Senado, que após sabatina são nomeados para o cargo. Então, para a sua indicação, na verdade eles têm que somente ser apaniguados e simpáticos ao presidente e/ou à corrente política da base aliada vigente. Grande parte deles sequer são magistrados de carreira. Uma vez lá, com os paramentos e os predicamentos da magistratura, vem a soberba, e assistimos às sessões intermináveis, trazendo nos longos textos dos seus votos doutrinas de juristas que viveram há séculos, que não condizem com o século XXI, mais parecidas com um espetáculo teatral, onde todos se dizem os donos da verdade, e, às vezes, nas suas decisões, acabam tomando as funções do Legislativo. Em raras vezes, como há poucos dias, algum reconhece decisão totalmente equivocada. No caso recente, um patente cerceamento à liberdade de imprensa. Na verdade deve-se compreender que eles podem falhar e, em caso eventual de comprovada má-fé, devem-se sujeitar ao impeachment pelo Senado. Tal punição jamais ocorreria através do Senado, pois grande parte dos senadores está no rastro da extinta Lava Jato e do Ministério Público Federal.

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo

Gilberto Costa

‘Gilberto deixa Avante e sinaliza racha entre Tite e Auricchio’ (Política, dia 9). Esse só aparece na época de eleição. As pessoas esquecem que ele doou a sua candidatura a prefeito para seu parceiro Auricchio. Mais um que vem para dividir voto. Pinocchio puro.

Luiz Carlos Polli

do Instagram

Nome sujo

“Receita quer criar lista de ‘nome sujo’ para devedores contumazes’ (Economia, dia 3). Excelente notícia, mas será que a lista também incluirá o nome do próprio governo ou servirá somente para os outros?

Walmir Ciosani

São Bernardo





Forças de segurança

Acredito que em nome de número expressivo da população expresso nossa gratidão e nosso apreço às polícias Civil e Militar e a seus agentes. São mulheres e homens que arriscam suas vidas para oferecer para a população proteção e segurança. E não poderíamos esquecer-nos daqueles policiais, detetives e investigadores que perderam suas vidas no exercício das funções, assim como de seus familiares. Estendemos essa gratidão às Delegacias da Mulher, da Terceira Idade, Homicídios, Crimes de Informática, Proteção do Meio Ambiente, Antissequestro, Polícia Fazendária, Delegacia de Crimes contra a Saúde Pública, policiais rodoviários, federais e Corpo de Bombeiros. E como recebemos toda essa importante, valiosa e imprescindível proteção de todos esses profissionais e/ou anjos da guarda, deixamos aqui nosso reconhecimento pelo muito e pelo tudo.

Cecél Garcia

Santo André

Ramalhão

‘Santo André é goleado no Interior e agoniza’ (Esportes, dia 9). Márcio Fernandes chegou dizendo que seriam “sete finais” no Paulistão. Pois, é. Agora só faltam seis. Ou reage ou cai.

Antonio Burlo Freire

Santo André