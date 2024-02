Tigre empata com RB Bragantino e se mantém na cola do São Paulo

A partida trouxe um cenário desafiador para os dois times. De um lado, o Bragantino buscava a primeira vitória em casa, enquanto o São Bernardo tentava o primeiro triunfo longe de seus domínios. Ao fim dos 90 minutos, o resultado fez jus aos respectivos retrospectos das equipes.

O JOGO

No primeiro tempo, o domínio foi dos donos da casa, embora não tenham oferecido muito perigo ao gol de Alex Alves. Com marcação alta, o Bragantino dificultou a saída de bola do São Bernardo e obrigou os visitantes a abusarem da ligação direta. Mas se com a bola no pé o Tigre tinha dificuldade, sem ela a equipe se portou bem e ofereceu poucas chances ao Massa Bruta, apesar do controle da posse de bola por parte dos mandantes.

As duas melhores chances da primeira etapa foram do Bragantino. Aos oito minutos, o meia Lucas Evangelista cobrou uma falta na lateral do campo com muita força e a bola bateu no travessão de Alex Alves. Dois minutos depois, o atacante Eduardo Sasha recebeu cruzamento pelo lado direito e cabeceou para fora.

O segundo tempo começou agitado e o Bragantino passou a ser mais incisivo. O time da casa chegou a abrir o placar aos quatro minutos com Léo Ortiz, mas o VAR entrou em ação e anotou impedimento do zagueiro Léo Ortiz. Oito minutos mais tarde, o mesmo Léo Ortiz apareceu em cobrança de escanteio e, dessa vez em condição legal, marcou o primeiro do Massa Bruta.

O gol fez o São Bernardo acordar e, aos 16 minutos, Silvinho acertou uma bela cobrança de falta para empatar o jogo. Após o empate, o Tigre se sentiu mais à vontade no jogo e arriscou alguns contra-ataques. As entradas de Lucas Tocantins e Hugo Sanches ajudaram a equipe de Márcio Zanardi a ser perigosa nas jogadas em velocidade. Mas o placar não se movimentou mais e o Bernô trouxe um ponto de Bragança.

Na próxima rodada, o Tigre recebe o Palmeiras no estádio Primeiro de Maio, na quinta-feira às 19h30. Já o RB Bragantino joga novamente em casa, contra a Ponte Preta na quarta-feira, às 21h30.