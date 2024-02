Anitta recebe Marina Sena, Lexa e MC Daniel em bloco de Carnaval em Salvador

Na última sexta-feira, dia 9, Anitta passou pela rua de Salvador com o seu bloco de Carnaval. Para realizar o circuito Barra - Ondina, a cantora escolheu um look de tirar o fôlego inspirado na escola de Samba Unidos da Tijuca. Diva internacional, ela compartilhou um vídeo nas redes sociais exibindo o visual e explicando o conceito não apenas em português, mas também em inglês.

Na legenda da publicação, a artista escreveu:

Salvador, estou de volta! Dessa vez com o Bloco da Anitta e homenageando a escola de samba Unidos da Tijuca! Fundada em 1931, no Rio de Janeiro, a escola desfilou ano passo um enredo bem baiano, que falava sobre a famosa Baía de Todos os Santos, na Bahia. Na avenida, a escola trouxe as histórias, lendas e o cotidiano do povo que vive às margens da segunda maior baía do mundo. As fortíssimas tradições religiosas de matriz africana estão presentes na região. Iemanjá, orixá dos mares e protetora dos pescadores, é inspiração para o look de hoje. Ela é saudada no samba enredo da escola. Estou animadíssima para mais uma vez passar com o Bloco da Anitta no circuito Barra - Ondina! Quem vem comigo.

Além de cantar sucessos como Funk Rave, Mil Veces, Monstrão e I Wanna F, Anitta ainda contou com a presença ilustre de outros artistas em seu bloco, como Lexa, que cantou Avisa Lá.

Marina Sena apresentou o hit Ai que delícia o verão (ombrim)! Ela já chegou entregando tudo, né? MC Daniel também subiu no trio elétrico e cantou muito.

Como estava arrastando uma multidão pelas ruas de Salvador, Anitta acabou enfrentando alguns probleminhas durante o bloco e precisou parar mais de uma vez por conta das confusões que estavam rolando entre as pessoas que curtiam o Carnaval com ela. Em um dos momentos, a cantora deu um belo puxão de orelha:

- Amorzinho? Olha para cá. Estou te vendo, viu. Vamos se comportar direitinho? Você e seu grupinho? Vamos andar bonitinho aqui? Vamos andar direitinho, meu amorzinho? Se continuar com a barrinha, eu chamo a policinha para te seguir no teu grupinho. Tá bom? Vamos tratar de andar bonitinho daqui até lá. Alô polícia, vamos focar no gatinho aqui de blusa branca, amarela e azul, seguido de vários amiguinhos sem camisa que está querendo brigar. Você está afim de brigar? Vamos andar bonitinho daqui até lá, tá bom?