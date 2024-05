Com show da Família Lima, Shopping Praça da Moça festeja aniversário

Na próxima quarta-feira (29) o Shopping Praça da Moça celebra 15 anos. A comemoração está marcada às 20h no estabelecimento, com um show de clássicos da banda Família Lima. Os ingressos estão disponíveis e, para este ano, contam com a parceria assistencial do Fundo Social de Solidariedade de Diadema: para cada dois quilos de alimentos não perecíveis doados, o público garante um par de ingressos da apresentação.

Segundo a autarquia, as doações serão divididas e destinadas aos desabrigados do Rio Grande do Sul e às entidades assistenciais do município, atendidas pelo FSS de Diadema.

A troca de ingressos solidários por alimentos (exceto sal, açúcar, farinha e fubá) começou em 16 de maio e segue até esta segunda-feira (27) ou até terminarem/esgotarem. Os ingressos são limitados a um par por pessoa. O posto de trocas fica instalado no Piso Araucária do shopping.