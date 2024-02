Veja alternativas além do Carnaval no Grande ABC

Enquanto muitos se preparam para mergulhar na folia do Carnaval, há aqueles que preferem escapar do agito e encontrar refúgio em ambientes mais tranquilos. Para essas pessoas, o Grande ABC oferece uma variedade de opções além das festas carnavalescas.

Seja para desfrutar de momentos de serenidade ou para explorar alternativas culturais e de lazer, a região apresenta uma gama diversificada de locais que atendem aos gostos dos mais variados públicos.

No sábado (10), às 20h, será realizada a apresentação do espetáculo Rotatória Destino no Teatro Conchita de Moraes, na Praça Rui Barbosa, 40.

As histórias de um grupo chamado “Corações Desviantes” entrelaçam arte e vida ao narrar os desafios da ocupação de um teatro antigo. Os atores e atrizes do grupo transitam entre o manifesto e a interpretação de personagens simbolizando de forma poética e musical a perseverança de quem luta cotidianamente para conseguir o direito à moradia e à cultura. Cada enredo é um sonho de liberdade trançado num território comum: a Rotatória Destino.

O evento é gratuito e conta com a realização da Secretaria de Cultura de Santo André e da Escola Livre de Teatro.

No domingo (11), o Paço Municipal de Santo André se transforma em um espaço de lazer com jogos, brincadeiras, espaço para crianças e uma praça de alimentação. O evento começa às 10h e vai até às 17h, e é realizado no Estacionamento do Paço Municipal, na Praça IV Centenário, no Centro. Essa diversão acontece todos os domingos, trazendo muita alegria para as famílias.

Já em São Bernardo, no sábado (10), o Jardim das Esculturas, localizado na Pinacoteca de São Bernardo (Rua Kara,105, Jardim do Mar), oferece um conjunto de obras tridimensionais expostas ao ar livre. São 39 esculturas de diversos artistas, além de murais para curtir um delicioso piquenique com a família e amigos. A visitação inicia às 9h e vai até as 16h.

Na segunda (12) e terça-feira (13), a Biblioteca Érico Veríssimo, em comemoração aos seus 45 anos, uma exposição especial, com uma retrospectiva histórica da biblioteca, contada por fotos e atividades desenvolvidas ao longo dos anos. A exposição acontece de segunda a sexta, das 8h às 17h, na rua Francisco Alves, 460, em Pauliceia, durante todo o mês de fevereiro.

Na terça-feira (13), o Parque Oriental - Milton Marinho De Moraes oferece uma variedade de equipamentos para observação da natureza e lazer, como um portal de entrada com 3,5 metros de altura, o Pavilhão de Exposições, o Jardim Oriental, o Jardim Zen, um playground, a Casa do Origami e o Monumento Sadako Sasaki. Além disso, há uma trilha composta por 260 pedras, cada uma pesando até uma tonelada. O parque funciona das 08h às 17h.