Caminhão com carga de cloro pega fogo na Rodovia Anchieta

Um caminhão com carga de cloro pegou fogo na manhã desta sexta-feira (16), na Rodovia Anchieta. O incêndio ocorreu no km 41, na altura de São Bernardo, no sentido Litoral.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo se concentrou principalmente na cabine do veículo, e não foi registrada nenhuma vítima. “O incêndio já foi completamente debelado, tratava-se de carga de cloro líquido (seis bombonas) com um vazamento mínimo”, informou a corporação.

Por conta do acidente, a Ecovias, concessionária responsável pela operação do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), interrompeu o tráfego na Via Anchieta, no km 41 do Litoral e no km 1 sentido Capital. A empresa já liberou as duas pistas.