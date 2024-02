'Recebi milhares de elogios que não eram pra mim', diz Chico Diaz sobre semelhança com irmão

No Encontro com Patrícia Poeta desta quinta-feira, 8, Enrique Diaz foi surpreendido com a aparição de seu irmão, Chico Diaz. Os dois participaram da primeira fase de Renascer interpretando Coronel Firmino e Padre Santo, respectivamente.

Os irmãos causaram espanto nos internautas quando contracenaram na novela. Muitos seguidores, que não sabiam do parentesco entre os atores, achavam que eles eram a mesma pessoa. Na época da estreia da nova versão da novela, Enrique brincou com o assunto em seu Instagram.

Durante o programa, Patrícia Poeta surpreendeu Enrique com a participação especial de Chico, que falou sobre a situação. "É o lugar de devolver milhares de elogios que não eram para mim, eram para ele. Recebi milhares de elogios que não eram para mim. Agora estou devolvendo para a pessoa que merece", brincou.

"Tem sido muito difícil para mim sustentar que eu sou eu. Agora estou sendo elevado às alturas por causa das criações do Kike", completou.

O convidado ainda parabenizou o irmão mais novo pelos 40 anos de carreira e se declarou para o caçula. "Eu queria demonstrar e manifestar minha alegria em fazer parte dessa homenagem a essa pessoa tão importante na minha vida", disse.