No BBB24, Wanessa Camargo avalia jogo de Davi após pedido de desculpas para Yasmin Brunet: - Egoísta

Após a eliminação de Juninho no BBB24, a casa ficou agitada com diversas conversas ao longo da madrugada desta quarta-feira, dia 7. Por exemplo, Davi chamou Wanessa Camargo para conversar depois de pedir desculpas à Yasmin Brunet e acabar discutindo com a modelo.

A cantora decidiu tirar satisfação com o brother e defender a amiga, foi então que outra discussão teve início na área externa do reality. Os dois pareciam irritados e, em determinado momento, a sister discordou das colocações do baiano:

- Davi, não foi só o psiu. Você falou psiu, ela falou: você não me manda calar a boca. Aí você falou: eu falo como eu quiser. Aí você só baixou o faixo e parou de gritar com a Yasmin quando o Rodriguinho falou com você.

Davi tentou se defender ao relembrar que ele decidiu parar de falar quando notou a possibilidade de uma briga se desenrolar:

- Ia ter um embate ali, eu vi que ia ter um problema ali. Aí quando ele falou que eu vi que aquela situação ia gerar um problema, eu calei minha boca.

A DR continuou, e o baiano chegou a pedir calma para a cantora e voltou a explicar a situação:

- Eu estou assumindo o meu erro, que eu errei. E como eu estou falando com você, eu sentei com ela e conversei e estou assumindo que eu errei e que vou melhorar nesse ponto. Ontem, não foi tipo assim, foi preciso um homem falar para você calar a boca, não. Pareceu, mas não foi.

Além da discussão, Wanessa também aproveitou o momento para analisar o jogo de Davi e expôs os seus pontos ao brother:

- Tem questões no jogo que eu estou vendo sobre você que eu não gosto, coisas que eu peguei de informação de outras pessoas. Jogar de forma fria, pedir o Anjo para a Alane, falar para a Alane que ia trocar o Anjo com ela, quando sua principal aliada é a Cunhã [...] Acho isso um jogo sujo, acho frio, acho que você foi egoísta.