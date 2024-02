Casa Neon Cunha recebe R$ 250 mil para capacitação de pessoas LGBTQIA+

A Casa Neon Cunha irá receber no próximo semestre R$ 250 mil para capacitação da população LGBTQIA+. No total, a entidade de São Bernardo, que atende pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social, irá destinar 160 vagas para diversos cursos em diferentes áreas, como artesanato, corte e costura. Todas as capacitações serão com base na metodologia da economia solidária.

Segundo o presidente da instituição, Paulo Araújo, 33 anos, os participantes serão selecionados pela equipe psicossocial da Casa, com base no perfil dos candidatos. “Pessoas pretas, mulheres, pessoas trans e travestis terão prioridade. Também será avaliado o perfil socioeconômico da pessoa”, explica.

O dinheiro será destinado por emenda parlamentar da deputada federal Sâmia Bomfim (Psol), que realizou no ano passado uma consulta pública, entre os meses de setembro e outubro de 2023 para selecionar diversos projetos no Estado para receber parte da sua verba individual de 2024.

“A capacitação de pessoas LGBTQIA+ é um passo indispensável para inclusão, cidadania, oportunidades e direitos dessa população, que infelizmente é vítima de violência. Muitas vezes esse grupo é excluído do mercado de trabalho, sofre discriminação em casa e nas escolas. Tem uma expectativa de vida muito baixa, então fortalecer a capacitação profissional dessa população é uma urgência no nosso País”, diz a deputada Sâmia Bomfim.

A verba, que será enviada pela parlmentar, chega em um momento de urgência e incertezas na Casa Neon Cunha. O projeto social está em campanha permanente, desde outubro do ano passado, de arrecadação de recursos para evitar o fechamento do espaço físico, localizado na rua Luiz Ferreira da Silva, no bairro Anchieta.

Os custos mensais da entidade chegam a R$ 50 mil, com aluguel, água, luz, internet, alimentação e pagamento de funcionários que atuam no local, como psicólogos. O projeto sobrevive de doações e de parcerias com grandes marcas ou suporte do poder público.

“Estamos lutando, um dia de cada vez, mas é muito difícil se manter sem parceiros apoiando o trabalho. Algumas marcas têm nos procurado, mas ainda não é o suficiente para pagar as contas todo mês. Temos dinheiro para sobreviver este mês, para março ainda não temos nada garantido”, esclarece o presidente da casa.

A Casa Neon Cunha atende, em média, 200 pessoas por mês, em diversos serviços, como retificação de nome e gênero nos documentos, cursos de capacitação em diversas áreas, atendimento jurídico e psicossocial, oficinas, entre outras atividades. A ONG oferece diariamente cerca de três refeições para os usuários, que são, em maioria, pessoas em situação de rua e população trans — são servidas 120 refeições por dia.

Quem tiver interesse em doar qualquer valor para Casa Neon Cunha pode acessar o link da vaquinha on-line no Instagram da ONG (@casaneoncunha), ou pela chave Pix: pix@casaneoncunha.org. A entidade também aceita doações físicas de alimentos e produtos de higiene pessoal na sede.

OUTROS INVESTIMENTOS

No total, a deputada federal Sâmia Bomfim deverá destinar R$ 2,5 milhões ao Grande ABC, por meio da sua cota individual de emendas parlamentares para 2024.

A partir da consulta pública realizada no ano passado, a seleção dos projetos contemplados na região contou com a articulação da vereadora Bruna Biondi, de São Caetano, também do Psol.

Entre as áreas atendidas estão saúde, educação e a promoção da dignidade para a população LGBTQIA+. No âmbito da saúde, serão encaminhados R$ 500 mil para a manutenção e funcionamento do CAISM (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher) de São Caetano. Já na educação, as secretarias municipais de Santo André, São Bernardo e São Caetano receberão R$ 200 mil cada para a estruturação de escolas e centros de formação profissional.

A UFABC (Universidade Federal do ABC) receberá R$ 800 mil e outros R$ 276 mil serão investidos no campus Diadema da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) para o fomento da pesquisa, extensão e ações em benefício da comunidade acadêmica.