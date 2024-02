PSDB tem condições de encabeçar chapa em Mauá, diz Lourencini

O PSDB de Mauá passa por processo de reestruturação e de reconciliação junto aos seus filiados. À frente das mudanças no ninho tucano está o empresário e ex-prefeiturável José Roberto Lourencini, que disputou a eleição de 2020 e ficou na quarta colocação com 18.134 votos, 9,38% do total válido.

Segundo o novo presidente da sigla no município, a proposta é se tornar mais uma opção ao eleitor, em uma terceira via fortalecida com o PSD, ante os projetos do PT, do atual prefeito Marcelo Oliveira, e do deputado estadual Atila Jacomussi (SD). Ele, inclusive, não descarta ser o cabeça de chapa.

Por ora, está em curso uma composição do PSDB com Juiz João (PSD), ex-prefeiturável, terceiro colocado em 2020, quando recebeu 37.675 votos, 19,50% do total válido, e atual presidente da Fundação Casa. O debate até agora colocado girava em torno de Lourencini ser vice de João.

Mas, indagado sobre a possibilidade de o PSDB não ser protagonista, o presidente do tucanato local afirma existir outro caminho a ser trilhado. “Quero ressaltar que o PSDB tem condições nessa composição de encabeçar (a chapa)”, discorreu Lourencini.

Parte do núcleo tucano municipal vê com bons olhos a formação de uma chapa puro-sangue. O PSDB de Mauá tem dois representantes na Câmara Municipal: os vereadores Eugênio Rufino e Leonardo Alves, que, junto aos filiados, tem seu nome cotado para ser vice no projeto eleitoral encabeçado por Lourencini caso o tucanato aposte em uma candidatura sem alianças.

Essa situação, porém, não deve prosperar, pelo menos na visão de Leonardo. “Meu empenho será em defender meu mandato.”

REESTRUTURAÇÃO

Para garantir a unidade partidária e se reconectar com os filiados e classe empresarial, Lourencini planeja uma série de plenárias, além de encontros regionais no projeto Nossa Mauá, para ouvir as demandas da população.

Sobre as projeções eleitorais, o PSDB traça um panorama modesto. “Queremos garantir no mínimo duas cadeiras, mas nossa meta é fazer três”, cravou Lourencini.

ALINHAMENTO

A nova executiva do PSDB de Mauá busca retomar a rota com seus princípios e base eleitoral e por isso deve se desgarrar do governo. No início de janeiro, Leonardo Alves, ao Diário, reconheceu a proximidade com a gestão Marcelo Oliveira. “Vejo que ele (Marcelo) tem tido um mandato equilibrado, com contas equilibradas, com responsabilidade nos recursos públicos”, disse o vereador.