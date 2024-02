1 9 9 4 Domingo de Carnaval... Associação. Volkswagen. MESC. E os repórteres do século passado...

Vem minha galera

A onda é sambar

Eu sou do Serraria

Vou sambar e vou sonhar

Do samba-enredo da Escola de Samba Unidos da Serraria para o Carnaval 94 em Diadema.

Naquele 1994, a Associação dos Funcionários Públicos organizava bailes noturnos, em quatro dias de folias, mais as matinês.

Volkswagen Clube não deixou por menos, e automóveis e ônibus levavam multidões para a Vila do Tanque.

Do outro lado da cidade, no bairro Assunção, o clube MESC, igualmente realizava bailes à noite e matinês. Na avenida em frente, a Robert Kennedy, o samba rolava solto no Carnaval de Rua da cidade...

O TEMPO PASSA...

Hoje, 2024, o Volkswagen, como tantos outros clubes de fábricas, entrou para o capitulo de saudades. Em 1994, o presidente do Volks Clube, Aldo Moura Torres, profetizava: “O concurso de fantasias deverá se tornar uma tradição na região”. Não vingou...

PARCERIA

Já esta página Memória volta ao início do século XX e faz parceria com os colegas repórteres escalados para cobrir o Carnaval paulistano de 1904 e 1909. São Paulo teria que aguardar vários anos, muitos anos, pelos grandes eventos carnavalescos.

Infelizmente, não temos os nomes dos jornalistas de então – eram raríssimas as matérias jornalísticas assinadas.

1904

Escrevia o Estadão:

Ontem (sábado de Carnaval) soprou um ventinho de entusiasmo pelas ruas. Muito povo nas ruas São Bento, Direita e Quinze de Novembro, formando e/ou beirando o famoso Triângulo Paulistano.

Quatro mascarados faziam o reclame do Carnaval por conta dos lojistas que, apavorados com a indiferença pública, compreendiam a tempo a sorte que esperava seus estoques carnavalescos.

Nos clubes, sim. Nos clubes a alegria da gente moça espumou em risos sonoros e claros, como um vinho novo de entontecer as almas. E por essa noite, Momo teve uma glorificação que o deve ter lisonjeado, pois a mocidade encheu a taça dos entusiasmos, divertindo-se a valer.

1909

Escrevia o Correio Paulistano:

Os vastos salões dos simpáticos Fenianos têm dado a nota do Carnaval com seus esplendidos bailes. As danças correm animadíssimas.

No Internacional, com sede na Rua Quinze de Novembro, dançou-se animada e ininterruptamente ao som de um sexteto, que executou as mais irresistíveis valsas do imortal Strauss.

No Clube São Paulo, lutas de lança-perfume e a valsa ‘Viúva Alegre’.

No Polytheama, o espetáculo “Vive L’Amour”, seguido de baile de máscaras com desfile de toda a trupe francesa. Mulheres em penca, maxixe a gastar.

Moulin Rouge e Theatro Colombo também anunciavam grandes bailes.

Os salões dos Excêntricos abrem-se hoje, na Rua São Bento. O clube inaugurava o seu estandarte, “que é uma concepção de fino gosto”.

Crédito da foto 1 – Osvaldo Ventura/Banco de Dados

FANTASIA. Sérgio Takahashi conquistava o primeiro lugar no primeiro concurso de fantasias de luxo do Volkswagen Clube com o modelo ‘Idílio de Paiakan’; a seu lado, o presidente do clube, Aldo Moura Torres. Era 1994. Teria este rico troféu sido guardado?

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 11 de fevereiro de 1994 – ano 36, edição 8620

MANCHETE – Ficha de hospital mostra que Zezé mentiu e atirou pela frente,

Segundo documentos do Hospital Municipal de Santo André, um tiro foi dado na barriga e outro foi disparado contra o tórax de Oswaldo Cruz Junior (o presidente dos Rodoviários morto em 6 de janeiro de 1994).

Reportagem: Irineu Masiero.

CARNAVAL 94 – Desfile vai começar amanhã (12-2-1994) na Avenida Apiaí.

EM 11 DE FEVEREIRO DE...

1903 – O carroceiro José de Paiva é multado por ter abandonado seu veículo na Rua Paula Souza.

1909 – Suicidava-se em São Bernardo o italiano Nicola Caminiti, 46 anos, desgostoso com a tragédia ao Sul da Itália, terremoto que dizimou milhares de pessoas, inclusive vários parentes seus.

1969 – Saía a lista dos aprovados nos exames vestibulares da Faculdade de Direito de São Bernardo. Entre os aprovados, Enrique Ricardo Lewandowski, hoje ministro da Justiça no governo Lula.

1974 – Prefeitura de São Bernardo anunciava que os 1.400 operários que trabalhavam nos acampamentos da Secretaria de Serviços Urbanos teriam seu café da manhã reforçado com um sanduíche de presunto, queijo prata e mortadela.

HOJE

Dia do Zelador

Dia Mundial do Enfermo

Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência

O Dia Mundial do Casamento celebra-se todos os anos no segundo domingo de fevereiro.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Aldeias Altas (MA), Antônio Prado (RS), Araucária (PR) e Primavera (PA).

6º Domingo do Tempo Comum

11 de fevereiro

Jesus se compadeceu dele e o curou.

Ilustração: Diocese de União da Vitória (Paraná)

Arte: Paulo César Nunes