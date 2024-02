Torcedor com camisa do Santo André paga meia contra Bragantino

Lanterna do Paulistão, o Santo André volta a campo na manhã deste dominho (4) contra o RB Bragantino, às 11h. no Estádio Bruno José Daniel.

O técnico Marchiori revelou que existe ansiedade pelo primeiro triunfo do time. “É complicado jogar bem e não ganhar. Devemos ter frieza para controlar a emoção.”

Para aumentar o apoio da torcida, a diretoria andreense resolveu conceder desconto para quem for ao jogo com camisa do Ramalhão, R$ 25.