Nossos santos. A arte sacra em memória. Um projeto que deu certo. E que completa um ano...

Tempos atrás, em visita à Redação, dom Pedro Cipollini comentou a importância da seção dos santos do dia aqui em Memória. Ficamos felizes. “As publicações da Diocese deveriam também falar mais dos nossos santos”, confidenciou dom Pedro.

Lembramos de dom Jorge Marcos de Oliveira, que numa polêmica em torno da “cassação” de santos católicos, não teve duvida em declarar, e o Diário publicou: “Por mim vou sempre rezar pelo meu São Jorginho”.

São Jorge era um dos santos visados, Santa Filomena, com uma linda e histórica capela em São Bernardo, também. E como é bom folhear, a cada dia, a Folhinha do Sagrado Coração de Jesus, que também fala dos nossos santos.

A palavra do bispo deu a maior força. E “Memória”, enfim, segue com os seus santos.

O desafio agora é diversificar, pois são vários os santos em cada dia. Valeu, Paulinho. Temos o aval de dom Pedro Cipollini.

Amanhã a gente inicia nova série, até porque o Grande ABC é abençoado pelos santos André, Bernardo, Caetano, Imaculada Conceição, São José, São Sebastião, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antonio - desde a Água Santa de Eldorado até Bom Jesus em Paranapiacaba, chegando à Santa Luzia da gruta de Mauá e da Vila de Taquaruçu, já em Mogi das Cruzes.

Crédito das fotos 1 – Banco de Dados

HÁ UM ANO. São Jerônimo Emiliano inaugurou a série de artes para os nossos santos aqui em Memória. Foi em 2023. Agora é cuidar de uma segunda série. Prezado leitor, qual o seu santo e a sua santa de devoção?

MAS É CARNAVAL

E por ser Carnaval, retornamos a 1994, 1904 e 1909 tentando, mesmo que palidamente, contar como foram os festejos carnavalescos naqueles tempos.

1994

Pelo quarto ano, a Rádio Scala 99 FM trazia uma programação especial de Carnaval.

Do sábado à terça-feira, o programa Confete e Serpentina apresentaria, durante duas horas por dia, as marchinhas de antigos carnavais.

Francisco Alves, Orlando Silva, Aracy de Almeida Silvio Caldas, Carmem Miranda, Carlos Galhardo, nossos grandes artistas eram revividos pelas ondas da saudosa Scala.

1904

Não havia Corinthians e Palmeiras em São Paulo; havia Democráticos e Fenianos. Mas foi um Carnaval de rua pobre no chamado Triângulo paulistano. Em compensação, ferviam os salões.

1909

Aproveitando o tempo de Carnaval, até a publicidade também era feita em versos:

Povo independente e honrado!

Não vos deixeis embrulhar!

Votai em quem só tomar...

...vinhos da Quina do Prado.

Crédito da foto 2 – Banco de Dados

MEMÓRIA SONORA. Os grandes sucessos musicais do Carnaval brasileiro eram revividos no início da década de 1990 pelas ondas da FM da moda

DIARIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 8 de fevereiro de 1994 – ano 36, edição 8617

MANCHETE – Chuva mata mais quatro crianças no Grande ABC, duas soterradas em um barraco de favela no Jardim Silvina, em São Bernardo, e duas em Rio Grande da Serra.

ECONOMIA & EMPRESAS – Caldeira ecológica da General Motors troca diesel por gás natural.

PONTO DE VISTA – Rescisão de contrato.

Não há jurisprudência que se sobreponha aos princípios da legalidade.

Artigo de Vagney Borges de Castro, presidente do Sindicato dos Bancários do ABCD.

FUTEBOL – EC Santo André assumia a liderança do Grupo A-1 do Campeonato Paulista de 1994 ao vencer o Santos por 1 a 0, no Estádio Bruno Daniel, gol de Claudinho.

O jogo marcou o encontro de Zaluar (ex-goleiro), o que tomou o primeiro gol de Pelé, em 1956, e Edinho, goleiro santista, filho do Rei.

DIÁRIO D’ITÁLIA – A Roma dos idosos.

A sociedade criada por nós aproveita-se dos jovens e descarta os idosos.

Artigo do professor Luiz Roberto Alves, diretamente da Itália, especial para o Diário.

EM 8 DE FEVEREIRO DE...

1904 – Liga Paulista de Futebol elegia seus novos dirigentes: presidente, Armando Prado; vice-presidente, Charles Miller. Os demais diretores seriam eleitos na primeira reunião ordinária da Liga.

E quais eram os clubes da Liga Paulista de Futebol? Mackenzie, SPR, Germânia, Internacional, Paulistano e São Paulo Athletic, este o primeiro campeão paulista.

1909 – Do correspondente do Estadão em Ribeirão Pires, “a triste condição dos operários”.

A falta de escrúpulos de certos industriais. Vivem a sugar o sangue de seus operários. Trabalhos penosos em troca de salários pagos em cartões (moeda corrente para os operários daqui), com o conveniente título de “vale”.

O operário trabalha recebendo vales com os quais compra o necessário à subsistência no armazém do próprio patrão e onde os preços dos gêneros de primeira necessidade são de uma exorbitância descomunal.

Café em pó, 2 mil réis por quilo; feijão a 400 réis.

Se ao menos fosse de boa qualidade, mas não. É o que há de ruim. E ai daquele que comprar em outra parte. É multado em 50 mil réis.

Terra de escravos brancos.

1964 – Inaugurado o ginásio de esportes da Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo, denominado Ginásio Lauro Gomes de Almeida.

1974 – Inaugurada a Galeria Campos Sales, com o cinema Studio Center, em Santo André.

MUNICÍPIO BRASILEIRO

Hoje é o aniversário de Água Clara, no Mato Grosso do Sul.

HOJE

Dia do Magistério Militar