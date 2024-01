Confiança do empresário do comércio em janeiro sobe 1,8% ante dezembro, diz FecomercioSP

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) avançou 1,8% ante dezembro, atingindo 108 pontos - no mês anterior foram 106,1, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Ante janeiro de 2023, houve queda de 5,2%.

Segundo a FecomercioSP, embora haja avanços macroeconômicos, isso ainda não se reflete no dia a dia dos comerciantes.

Além disso, a instituição analisa que os resultados dos últimos meses - novembro e dezembro registraram queda na comparação mensal - mostram "uma percepção desfavorável por parte dos empresários, o que sinaliza um ritmo mais lento da economia neste início de ano".

Os três subíndices que compõem o Icec também indicam o porquê do recuo anual. Na comparação interanual, o Índice das Condições Atuais do Empresário do Comércio (Icaec), o Índice de Expectativa do Empresário do Comércio (Ieec) e o Índice de Investimento do Empresário do Comércio (Iiec) tiveram variação negativa de 15,6%, 0,4% e 1,5%, respectivamente.

Índice de Expansão do Comércio

O Índice de Expansão do Comércio (IEC), que mede a intenção dos empresários em relação a contratações, compras de máquinas ou de equipamentos e abertura de novas lojas, seguiu o mesmo movimento de queda anual, recuando 5,1% em janeiro. Em relação a dezembro, o indicador diminuiu 1%, indo a 105,3 pontos.

Os subíndices do IEC refletem esses resultados. Na comparação mensal, o que mede as expectativas para contratação de funcionários teve queda 1,6% e o de investimento das empresas reduziu 0,3%. Em relação a janeiro de 2023, os subíndices registraram resultados negativos de 4,7% e 5,5%, respectivamente.

Índice de Estoques

Na contramão do Icec e do IEC, o Índice de Estoques (IE) subiu 2,7% na variação anual. Entre dezembro e janeiro, o IE aumentou 4,7%. Os dados positivos podem ser explicados pelo crescimento de 2,6% dos empresários que consideram a situação do estoque adequada.