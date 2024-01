Juventus segura empate com um a menos, mas dá brecha para Inter assumir a ponta do Italiano

Com um jogador a menos desde boa parte do primeiro tempo, a Juventus segurou um empate por 1 a 1 com o Empoli, em jogo realizado neste sábado, no Allianz Stadium, em Turim, pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. Sendo assim, a Inter de Milão tem a chance de assumir a liderança neste domingo, quando visita a Fiorentina.

O resultado levou a Juventus aos 53 pontos, dois a mais do que a Inter de Milão, que tem duas partidas a cumprir. Já o Empoli continua na vice-lanterna, com apenas 17, à frente apenas do Salernitana, com 12.

Tudo levava para uma vitória fácil da Juventus, devido às fragilidades do rival, mas Milik resolveu dar uma "força" para o Empoli. Aos 18 minutos, acertou uma rasteira no adversário e acabou levando o vermelho direto.

A expulsão mudou o panorama da partida. O Juventus precisou recuar e se mostrou mais tímido ofensivamente, tanto que foi ter sua melhor chance no primeiro tempo apenas nos acréscimos, quando Miretti recebeu dentro da área e mandou por cima do gol.

No segundo tempo, a Juventus, em uma tentativa de surpreender o adversário, foi com tudo para o ataque e abriu o placar aos cinco minutos. Após cruzamento para dentro da área, a bola ficou viva, até que Vlahovic pegou de esquerda para fazer 1 a 0.

O Empoli, que até então estava aceitando o resultado, precisou sair para o jogo e chegou ao empate com Baldanzi, em um arremate da entrada da área, que pegou o goleiro Szczesny desprevenido. Após sofrer o gol de empate, a Juventus voltou a se fechar e acabou segurando a igualdade.

Ainda neste sábado, a Atalanta venceu a Udinese por 2 a 0 e assumiu o quarto lugar, com 36 pontos, deixando seu adversário no 16º lugar, com 18, lutando contra o rebaixamento.