Athletic Bilbao derrota Barcelona na prorrogação e vai às semifinais da Copa do Rei

Em um jogo bastante movimentado e cheio de reviravoltas no placar, Athetic Bilbao venceu o Barcelona na prorrogação por 4 a 2, nesta quarta-feira, e confirmou presença nas semifinais da Copa do Rei. No tempo regulamentar, o time da casa saiu na frente no primeiro minuto de jogo, tomou a virada ainda na etapa inicial e conseguiu nova igualdade de 2 a 2 no tempo normal. Na prorrogação, Iñaki Williams e Nico Williams balançaram a rede e garantiram a vitória que mantém a equipe no torneio.

O duelo começou com bola na rede logo no primeiro minuto de partida. A defesa do Barcelona errou feio na saída de bola e o Athletic Bilbao foi rápido na investida. Em jogada aérea, Adu Ares tentou a conclusão pelo lado direito, mas foi Guruzeta quem definiu a jogada com um chute forte para fazer 1 a 0 para os donos da casa.

O Bilbao aumentou a pressão para tentar ampliar a vantagem e pressionou o Barcelona que passou a explorar os contra-ataques. Mas em novo erro defensivo, desta vez dos donos da casa, o time de Xavi Hernández igualou a disputa.

O defensor Berchiche tentou aliviar o perigo em sua área e arriscou um chutão. A bola bateu no centroavante Lewandowski e acabou indo parar dentro do gol do Athletic Bilbao, aos 25 minutos.

O empate fez o Barça renascer, e seis minutos mais tarde, a improvável virada aconteceu. Yamal foi lançado por Koundé e deu velocidade à jogada. Numa mudança de direção, ele fechou para o meio e chutou de canhota para decretar a virada de 2 a 1 no primeiro tempo.

Assim como na etapa inicial, o Athletic Bilbao voltou a marcar logo no início do segundo tempo. Ico Williams recebeu na esquerda, puxou para o meio, e cruzou na medida para Sancet cabecear e empatar o confronto em 2 a 2, aos três minutos.

A igualdade acabou tornando o jogo mais estudado. No final do tempo normal, Yamal teve a chance de definir a vitória para a equipe catalã. Em bela jogada ofensiva e acabou chutando mal desperdiçando ótima chance.

No tempo extra, o Bilbao tomou a iniciativa em arremates de Nico Williams e Ander Herrera. De tanto insistir, o gol acabou saindo no final da primeira etapa da prorrogação. Iñaki Williams teve espaço dentro da área e bateu para recolocar o Athletic na frente: 3 a 2.

No segundo tempo, com uma defesa forte, o time mandante conseguiu bloquear os ataques do Barcelona e administrou a vantagem. Mais, num belo chute de trivela de Nico Williams, o Bilbao fechou o placar em 4 a 2 e garatiu a classificação para as semifinais da Copa do Rei.GIRONA DECEPCIONA

O Girona, que vem brigando pelo título do Campeonato Espanhol com o Real Madrid, foi eliminado das quartas de final da Copa do Rei ao ser derrotado pelo Mallorca por 3 a 2, nesta quarta-feira, no Iberostar Estádio.

Contando com o apoio de sua torcida, o Mallorca abriu uma vantagem de três gols com pouco mais de meia hora de confronto, na primeira etapa. Larin inaugurou o placar aos 20 e Pratz ampliou aos 27. Aos 34 minutos, desta vez em cobrança de penalidade, Pratz voltou a balançar a rede para definir a vitória e a classificação do Mallorca na Copa do Rei.

Na volta do intervalo, o Girona voltou mais focado e ensaiou uma reação. Aos 23 minutos, Stuani sofreu falta dentro da área e o juiz marcou pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança e diminuiu. O Girona foi para cima, mas o segundo gol saiu nos acréscimos. O brasileiro Savinho iniciou a jogada pelo lado direito e apareceu na área para estufar a rede aos 50 minutos da etapa final.