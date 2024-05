Santos concede folga ao elenco em meio ao período de 9 dias sem jogos

Sem vaga na atual edição da Copa do Brasil, o Santos vai ficar um total de nove dias sem jogos oficiais. Com mais tempo para se preparar para o jogo contra o Guarani, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a comissão técnica deu folga para o elenco nesta quarta-feira.

O último compromisso do time dirigido pelo técnico Fábio Carille foi na sexta-feira, quando derrotou o Avaí por 2 a 0, pela segunda rodada da Série B do Brasileiro. Já a partida contra a equipe de Campinas, na Vila Belmiro, está marcada para segunda-feira. Os jogadores se reapresentam nesta quinta-feira para retomar a preparação.

Vice-campeão paulista e líder da Série B com duas vitórias em duas rodadas, com quatro gols marcados e nenhum sofrido, o Santos demonstra confiança e segue se reforçando para cumprir o objetivo de voltar à elite do Brasileiro, após o rebaixamento inédito no ano passado.

Após a vitória sobre o triunfo sobre o Avaí, Carille pregou humildade, mas afirmou que o Santos é "candidato fortíssimo" não somente ao acesso à primeira divisão, mas também ao título da Série B, mesmo faltando 36 rodadas para o término do campeonato.

Nesta semana, o Santos apresentou o meia Serginho, revelado pelo clube e contemporâneo de Neymar. O reforço teve o apoio do ídolo em seu retorno à Vila Belmiro. O grupo ganhou também mais uma opção para a formação do meio-campo.

Depois meses afastado por contusão no joelho esquerdo, o volante Sandry está à disposição de Carille.