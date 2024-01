Vereadores de São Bernardo questionam aumento do custo de locação de carros

Os vereadores Paulo Chuchu (PRTB), Julinho Fuzari (PSC) e o suplente Fábio Telles (sem partido) fizeram um requerimento ao presidente da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima (PSDB), questionando os motivos que levaram o Legislativo são-bernardense a fechar novo contrato com a Nevada Rent a Car com valor 74,5% maior do que o vínculo anterior com a mesma empresa.

“Fiz um memorando pedindo uma cópia desse novo contrato de locação de veículos para me inteirar melhor sobre valores, condições, tanto do antigo contrato quanto do novo. Não acredito que seja aceitável ter um contrato com a mesma prestação de serviço com um valor tão maior assim. Não concordo, acho que devemos usar o dinheiro público a favor do povo, mas não podemos abusar desse dinheiro. Vou fiscalizar para que esse dinheiro seja usado da forma mais econômica possível para a nossa população”, comentou Paulo Chuchu.

O atual contrato foi assinado no dia 4 de janeiro sob o valor de R$ 2,5 milhões por 30 meses, enquanto o acordo antigo, feito na gestão de outro tucano, o ex-vereador Juarez Tudo Azul, em 2020, girava em torno de R$ 573 mil por 12 meses. Ou seja, o custo mensal pelo aluguel dos veículos passou de R$ 47,7 mil para R$ 83,3 mil, Além do custo quase duas vezes superior, o atual contrato permite que a Nevada Rent a Car forneça veículos seminovos para atender a demanda do Legislativo, algo proibido no acordo passado.

Outra mudança envolve o volume de veículos que precisam ficar à disposição da Câmara. Se no contrato anterior a Nevada deixava 30 carros para os vereadores - modelo Volkswagen Gol -, agora poderá repassar 29. São 28 veículos seminovos tipo hatchback e flex e um veículo seminovo tipo minivan e flex. O fato de ser seminovo permite que a empresa mantenha a atual frota sem descumprir os itens do edital.

“Loucura, é uma farra com o dinheiro público. Não bastasse a Prefeitura de São Bernardo gastar mal o nosso dinheiro, vem o vereador Danilo Lima licitando novo contrato para alugar carros oficiais. A mesma empresa que presta serviço ganhou, com custo maior. A descrição do contrato informa que serão carros usados. Eu acabei de protocolar na Câmara um documento solicitando cópia do contrato .Se eu encontrar irregularidades, ingressarei com ação no Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado”, declarou Telles.

“Solicitei uma cópia do contrato para averiguar como se deu esse aumento, quem participou e como participou”, comentou Julinho.

A licitação foi aberta por Danilo no dia 8 de dezembro, seis dias antes da última sessão de 2023. Os envelopes com as propostas foram abertos no dia 21 de dezembro, já com recesso parlamentar. Os prazos de recursos foram cumpridos até a assinatura do contrato, no dia 4 de janeiro, período no qual a Casa está vazia, com assessores e vereadores de férias.