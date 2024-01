Câmara de São Bernardo sobe custo de locação de veículos

O presidente da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima (PSDB), fechou novo contrato com a Nevada Rent a Car, para locação de veículos para uso dos vereadores, com valor 74,5% maior do que o contrato anterior com a mesma empresa. O contrato vigente, assinado no dia 4 de janeiro, envolve R$ 2,5 milhões por 30 meses, enquanto o acordo antigo, feito na gestão de outro tucano, o ex-vereador Juarez Tudo Azul, em 2020, gira em torno de R$ 573 mil por 12 meses.

Ou seja, o custo mensal pelo aluguel de veículos passou de R$ 47,7 mil para R$ 83,3 mil.

A licitação foi aberta por Danilo no dia 8 de dezembro, seis dias antes da última sessão de 2023. Os envelopes com as propostas foram abertos no dia 21 de dezembro, já com recesso parlamentar. Os prazos de recursos foram cumpridos até a assinatura do contrato, no dia 4 de janeiro, período no qual a casa está vazia, com assessores e vereadores de férias.

Além de um aumento de quase duas vezes, o atual contrato permite que a Nevada Rent a Car forneça veículos seminovos para atender a demanda do Legislativo, algo proibido no acordo passado.

Outra mudança envolve o volume de veículos que precisam ficar à disposição da Câmara. Se no contrato anterior a Nevada deixava 30 carros para os vereadores - modelo Volkswagen Gol -, agora poderá repassar 29. São 28 veículos seminovos tipo hatchback e flex e um veículo seminovo tipo minivan e flex. O fato de ser seminovo permite que a Nevada mantenha a atual frota sem descumprir os itens do edital.

A Nevada Rent a Car é de propriedade de Victor Elias Carbone Mudalen, filho do ex-deputado federal Jorge Tadeu Mudalen, que chegou a ser presidente estadual do DEM - hoje União Brasil. A Nevada é conhecida por locar automóveis para diversos órgãos públicos e com políticos - deputados estaduais chegaram a locar veículos da empresa e apresentar nota do serviço para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pagar.

O aumento do valor do contrato da Câmara de São Bernardo com a Nevada surge no momento em que o prefeito Orlando Morando (PSDB) decidiu aumentar o repasse para o Legislativo. No meio do ano passado, o governo Morando autorizou o envio de suplementação orçamentária para o Legislativo na ordem de R$ 10 milhões - à época, a alegação era a de que o reajuste salarial aplicado aos servidores não tinha sido provisionado no orçamento anterior e seria preciso reajustar os números. Porém, Danilo Lima assinou remanejamento orçamentário da verba para custear áreas e contratos de manutenção da casa.

A Câmara de São Bernardo não respondeu aos questionamentos da equipe do Diário a respeito do aumento dos valores do contrato com a Nevada Rent a Car.

PLANO DE SAÚDE

Recentemente, a gestão Danilo Lima gerou polêmica com o edital de contratação de novo plano de saúde para a casa, em estimativa de gastar R$ 34 milhões por um período de 30 meses. O vereador Julinho Fuzari (PSC) e o suplente Fábio Telles ingressaram com representação no TCE (Tribunal de Contas do Estado) e conseguiram paralisar o certame. Danilo decidiu, assim, fazer um contrato emergencial com a Amil.