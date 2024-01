Obituário - 23 de janeiro de 2024

SANTO ANDRÉ

Isaura Soares Grande, 88. Natural de Itápolis (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 18. Jardim da Colina.

Bernardo Aparecido Borges, 87. Natural de Sacramento (Minas Gerais). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Fernandes, 86. Natural do Espírito Santo do Pinhal (Paraná). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nair Faccioli de Barros, 85. Natural de Borá (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Naor Tomaz Ferreira, 85. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Jardim Silvana, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Roque Silva, 77. Natural de Muritiba (BA). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Acelina Pedro Evangelista Barbosa, 70. Natural de Ubaitaba (Bahia). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo Andre. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Severino Neto, 67. Natural de Petrolândia (Pernambuco). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Serralheiro. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Lima Soares, 58. Natural do Riachão do Jacuípe (Bahia). Residia no Jardim Ester Yolanda, em São Paulo. Autônomo. Dia 18, em Santo André. Cemitério em Taboão da Serra (SP).

SÃO BERNARDO

Odete de Paula Zanho, 76. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Nilda Francelina Gomes, 65. Natural de Heliodora (Minas Gerais). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Jardim da Colina.

DIADEMA

Emídio Serri, 90. Natural de Cafelândia (SP). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 18, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Valmir Villela, 63. Natural de São Caetano. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Cristina Bispo dos Santos, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Vicente Severino dos Santos, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.