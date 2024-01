Leandro Hassum critica postura ?desrespeitosa? de Rodriguinho no BBB 24

Leandro Hassum criticou o cantor Rodriguinho, um dos participantes do BBB 24, durante conversa sobre o programa no Mesa Cast BBB da última sexta-feira, 19. O ator considerou desrespeitosa a postura do ex-Travesso durante shows feitos por outros artistas nas festas do reality.

"Enquanto artista, você pode não admirar, não gostar da música, e tudo mais. Mas, se tem uma pessoa se apresentando... Você não gostaria que fosse com você, se você estivesse no palco e um colega seu de profissão estivesse de costas. Acho desrespeitoso. Isso é um bode que eu peguei dele por essa falta de coleguismo. Pronto, falei", disse Hassum.

"Não deveria ficar sentado com aquela cara de bunda, esperando o artista ir embora para se levantar depois e participar da festa. Isso é um desrespeito", explicou.

Ao longo das últimas semanas, alguns internautas apontaram uma expressão de insatisfação por parte de Rodriguinho durante os shows de músicos como Ludmilla e Léo Santana na casa do BBB 24.

Na tarde deste sábado, 20, a equipe de Rodriguinho usou o perfil oficial do participante no Instagram para destacar cantores que estarão no projeto Rodriguinho no Game, que será lançado em breve, com parcerias com Léo Santana, Belo, Péricles e Dodô.