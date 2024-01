Virginia mostra reação ao descobrir terceira gravidez: Eu tremia toda

Virginia Fonseca usou seu canal no Youtube para mostrar qual foi a sua reação ao descobrir a gravidez do terceiro filho. Vale lembrar que a influenciadora já é mãe de Maria Alice e Maria Flor, ambas fruto do casamento com Zé Felipe.

No vídeo, Virginia conta que queria engravidar desde maio de 2023, mas não conseguiu - mesmo tomando hormônios. Após desistir um pouco da ideia e focar em outros projetos, como seu novo programa no SBT, a influenciadora descobriu a gestação.

Eu tremia, eu tremia toda. Parecia que era meu primeiro filho. Sabe quando não passa pela sua cabeça que vai acontecer e acontece? Tremia, tremia, não sabia o que eu fazia, contou ela.

Fonseca ainda prometeu compartilhar a reação de Zé Felipe em breve:

Zé Felipe ficou superfeliz, suuuperfeliz! Vou mostrar o vídeo da reação dele e eu também estou muito feliz. É menino ou menina? Nem estou pensando nisso. Só quero que venha com muita saúde, muita saúde. Quem é mamãe, que passou por esse período, sabe como a gente fica tensa a cada ultrassom, com medo de alguma coisa. Então, só peço a Deus que venha com saúde.