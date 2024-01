Fim da linha! Maycon é o primeiro eliminado do BBB24

O jogo acabou para Maycon! Nesta quinta-feira, dia 11, o cozinheiro escolar encarou o primeiro paredão do BBB24 e levou a pior, deixando Yasmin Brunet e Giovanna com outra chance de ganharem o grande prêmio do reality.

Maycon foi o menos votado pelo público, conquistando apenas 8,46% dos votos, e teve que deixar a casa mais vigiada do Brasil aos prantos.

- Meu sonho jamais morrerá. [...] Não imaginei que iria sair tão rápido.

Anteriormente, o brother tinha pedido para Yasmin não abraçá-lo caso ele fosse eliminado. Eita!