Metrô avança

A informação de que a companhia responsável pelo Metrô lançou o edital para contratar a empresa responsável pela elaboração do projeto básico da Linha 20-Rosa faz crescer a esperança dos moradores do Grande ABC no efetivo cumprimento da promessa feita em campanha pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), de que o ramal finalmente vai chegar à região. Trata-se, conforme detalha reportagem publicada nesta edição do Diário, de passo estratégico a evidenciar a seriedade e o comprometimento do governo estadual com a melhoria da infraestrutura de transporte público nas sete cidades. Mas, por se tratar de obra de longo prazo, a sociedade civil precisa manter-se vigilante.

O processo licitatório do projeto básico da Linha 20-Rosa é um indicativo claro de que o governador está empenhado em transformar em realidade a promessa que fez aos eleitores em 2022. Uma observação importante: a seleção criteriosa da empresa especializada para conduzir os estudos é fundamental para o sucesso da empreitada, garantindo uma base sólida e bem fundamentada para a futura expansão do Metrô no Grande ABC. O ramal, quando implementado, não apenas facilitará a mobilidade dos habitantes da região, como também contribuirá para o desenvolvimento econômico e a valorização imobiliária das sete cidades, promovendo impacto positivo em diversos setores.

Dado o histórico envolvendo o projeto da chegada do Metrô ao Grande ABC, que já contou com o inacreditável revés da Linha 18-Bronze por parte do então governador João Doria (ex-PSDB), que cancelou o contrato, é importante que a população permaneça atenta e engajada no acompanhamento do desdobramento das etapas de implementação da Linha 20. A expansão do modal é iniciativa que transcende questões partidárias, sendo vital para o progresso sustentável da região. O compromisso de Tarcísio em cumprir a promessa demonstra a valorização do transporte público como pilar fundamental ao desenvolvimento socioeconômico. É hora, pois, de reforçar a atenção ao andamento do plano.