Milan perde para Atalanta e é eliminado da Copa da Itália; Lazio vence clássico com a Roma

A inconsistência do Milan ficou evidente mais uma vez nesta quarta-feira, no San Siro, onde o time comandado por Stefano Pioli foi derrotado por 2 a 1, de virada pela Atalanta, em jogo único das quartas de final da Copa da Itália. Vencedor do duelo, o time de Bergamo ficou com a vaga na semifinal e vai enfrentar a Fiorentina em duelos de ida volta pela classificação à grande final.

Os milanistas já acumulam algumas frustrações nesta temporada, a principal delas a eliminação ainda na primeira fase da Liga dos Campeões. Como ficaram em terceiro lugar no grupo em que estavam, ao menos irão disputar os playoffs da Liga Europa, contra o Rennes, da França, a partir do dia 15 de fevereiro, para definir qual dos dois jogará as oitavas de final. No Campeonato Italiano, ocupam a terceira colocação, mas estão a sete pontos do vice-líder Juventus e a nove da líder Inter de Milão.

O começo da partida desta quarta apontava para o caminho oposto à habitual frustração, que acabou se materializando em meio à repetição de erros recorrentes. O time rossonero mostrou algumas qualidades no primeiro tempo, mas só abriu o placar aos 45 minutos, pouco depois da expulsão de Gasparini, do Atalanta. No lance, Theo Hernández tocou para Rafael Leão marcar o gol. Os dois envolvidos na jogada vêm sendo os responsáveis por livrar o Milan de estar numa situação ainda pior.

O talento da dupla Hernández e Leão, contudo, não foi o suficiente para frear a avalanche de decepções milanistas. Mesmo com um homem a menos, a Atalanta teve capacidade de reagir. Koopmeiners empatou dois minutos depois do gol adversário, e o jogo entrou no intervalo com a igualdade no placar. Na volta para o segundo tempo, aos 14, o mesmo Koopmeiners marcou o gol da virada. O Milan também teve um jogador expulso, mas só nos acréscimos da etapa final, quando Mirante recebeu vermelho direto.

O dia da Copa da Itália também foi de clássico. A Lazio conseguiu a vaga nas semifinais ao vencer a rival Roma por 1 a 0, em um dérbi tenso no Estádio Olímpico, com um gol de pênalti marcado por Mattia Zaccagni e três expulsões nos acréscimos do segundo tempo. O romanista Azmoun fooi punido com vermelho por ter dado um tapa na nuca de Nicolò Rovella, enquanto seu companheiro de equipe Gianluca Mancini foi expulso por reclamações. Pedro, da Lazio, saiu de campo ao receber o segundo amarelo. Nas semifinais, a Lazio enfrentará Juventus ou Frosinone, que decidem a última vaga nas semifinal.