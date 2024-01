Sabina registra nascimento de três pinguins e inicia programação de férias

A programação de férias da Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André, já começou e os visitantes terão diversas atrações e novidades para conferir. Entre elas, está a chegada de três filhotes de pinguins, que nasceram no local. A descoberta dos gêneros e definição dos nomes dos novos moradores do pinguinário ocorrerão daqui a algumas semanas.

Por enquanto, ainda que os bebês permaneçam em tempo integral nos ninhos sob os cuidados dos papais e das mamães, os visitantes poderão matar a curiosidade e acompanhar a movimentação pelo pinguinário.

O sucesso reprodutivo na Sabina é possível graças a todos os cuidados empenhados pela equipe do local, que mantém um ambiente adequado.

Há acompanhamento veterinário diário realizado pela equipe através de exame físico que constata peso, hidratação, coloração da mucosa, saúde da pele e penas, entre outras medidas.

Somando agora 28 pinguins-de-magalhães, estes animais da Sabina vivem em um tanque de água salgada com capacidade para 110 mil litros e 33 metros quadrados de parte seca. O local tem cenografia que simula o ambiente natural da Patagônia, local de origem destes animais.

O prefeito Paulo Serra, acompanhado da filha Maria Carolina, esteve na Sabina nesta terça-feira (9) para acompanhar o início da programação de férias.

“Vale muito a pena prestigiar este nosso importante equipamento que tem o mais moderno planetário da América Latina e inclui espaços que exploram ciência, biologia, fauna, flora, além de contar com novos projetos que tiramos do papel como o Praçatempo. Fica o convite para conferir a programação especial de férias da Sabina, que é um orgulho para Santo André”, destacou o prefeito.

Programação de férias - Até 31 de janeiro, além de conferir a novidade dos pinguins e a volta da Tuba, uma tubarão-lixa fêmea de aproximadamente 18 anos, ao tanque oceânico, o público poderá participar de oficinas, shows de ciências, contações de histórias, sessões do planetário, entre outras atividades na Sabina.

Para conferir a programação completa, os interessados devem acessar o site https://sabina.org.br/ para mais informações.