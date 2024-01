Lisa Bonet entra com processo de divórcio de Jason Momoa e aciona acordo pré-nupcial

Não tem volta? Jason Momoa e Lisa Bonet não estão juntos há dois anos, contudo, alguns fãs ainda tinham esperanças de que o casal pudesse se reconciliar, já que nenhum divórcio havia sido mencionado... até agora. Na última segunda-feira, dia 8, o TMZ divulgou que a atriz entrou com o processo para se separar oficialmente do astro de Aquaman.

Os artistas estavam juntos há 16 anos, quando decidiram seguir caminhos separados. No documento que o veículo teve acesso, a data exata do fim do amor foi 7 de outubro de 2020 apesar do anúncio na mídia ter sido feita em janeiro de 2022.

Lisa, inclusive, já até teria acionado o acordo pré-nupcial, pois os bens e as propriedades estão acordados entre as partes. Sobre os filhos que tem com Momoa, Lola e Nakoa-Wolf, a atriz afirmou que deseja custódia conjunta com o ator.