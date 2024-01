Neymar Jr. declara torcida para participante do Puxadinho do BBB24 e surpreende internautas

Tem gente que nem entrou no BBB24 e já tem uma torcida declarada: a de Neymar Jr.! Carolina Ferreira é uma das participantes do Puxadinho do BBB24, que tem uma lista de mais 12 pessoas para entrar no programa. E assim que os nomes foram divulgados, durante o Fantástico no último domingo, dia 7, o atleta da seleção brasileira fez questão de usar as redes para mandar um recado à carioca.

Na última publicação das redes da modelo, Neymar Jr. deixou o comentário:

Boa sorte, acompanhado de emojis de palminhas.

Em sua apresentação, Carolina revelou que já recebeu uma investida do atleta no passado, mas ressaltou que eles são apenas amigos:

- Com o Neymar nunca fiquei. Só amizade. Ele já quis, mas nunca fiquei, revelou durante sua entrevista de inscrição.

Além disso, a modelo também contou que acumula algumas outras investidas dos famosos. Ela afirmou que já ficou com os jogadores de futebol Éder Militão e Gabigol. E, seguindo os passos de Yasmin Brunet e Vanessa Lopes, também já ficou com o surfista Gabriel Medina.

Na entrevista, Carol revelou seus crushes famosos: o cantor Justin Bieber, o ator global Chay Suede e o humorista Diogo Defante:

- Sou apaixonada, assisto sempre. Já conversamos por direct, disse sobre Defante.

Apesar de já sabermos tanto assim da carioca, ela ainda não está confirmada no reality. No puxadinho, a dinâmica é a seguinte: o público vota em duas pessoas da lista para entrarem no programa, sendo uma mulher e um homem, e, em seguida, na primeira noite do reality. Nesta segunda-feira, dia 8, os 20 participantes votam em mais seis pessoas para os acompanharem no jogo. Interessante, né?