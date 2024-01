Pedro Pascal explica motivo de surgir usando de tipoia no Globo de Ouro 2024: - Eu caí

Sinceridade é com ele mesmo! Ao surgir no tapete vermelho do Globo de Ouro 2024, Pedro Pascal chamou atenção por estar com o braço direito em uma tipoia. O astro de The Last Of Us foi indicado à premiação na categoria de Melhor Ator em Série Dramática de TV.

Enquanto passava pelos repórteres, o artista foi questionado sobre o que havia acontecido para machucar seu braço. Pedro foi simples e direto na resposta, indo direto ao ponto ao contar o motivo:

- Eu caí.

O ator ainda completou:

- Tome cuidado. Pode acontecer com qualquer um.