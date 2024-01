CBF divulga calendário da Copa do Brasil 2024

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou na sexta-feira (5) o calendário da Copa do Brasil 2024. O torneio vai reunir 92 equipes e a primeira fase está programada para acontecer entre 21 e 28 de fevereiro. A segunda fase deve ser entre 6 e 13 de março e a terceira entre 1 e 22 de maio. Nesta fase entrarão os 12 times já garantidos: Palmeiras, Atlético-MG, Flamengo, Botafogo, Bragantino, Grêmio, Athetico-PR (todos pela classificação no Brasileirão), Vitória (campeão da Série B), Fluminense (campeão da Libertdores), São Paulo (atual campeão da competição), Ceará (campeão da Copa do Nordeste) e Goiás (campeão da Copa Verde). As finais da competição estão previstas para os dias 3 e 10 de novembro.

As cotas de premiação foram reajustadas pela CBF, sendo de R$ 780 mil a R$ 1,4 milhão na primeira fase; de R$ 900 mil a R$ 1,25 milhão na segunda; R$ 2,1 milhões na terceira; R$ 3,3 milhões nas oitavas de final; R$ 4,3 milhões nas quartas; R$ 9 milhões nas semifinais; R$ 30 milhões para o vice-campeão e R$ 70 milhões para o campeão.

O Estado de São Paulo terá nove representantes: Palmeiras, São Paulo, Corinthians, São Bernardo, Ituano, Bragantino, Água Santa, Portuguesa Santista, Botafogo.

Os dois times do Grande ABC conseguiram vaga na Copa do Brasil deste ano devido às suas campanhas no Campeonato Paulista de 2023. Enquanto Netuno chegou ao vice-campeonato, perdendo a final para o Palmeiras, o Tigre foi o terceiro colocado na classificação geral. O Paulistão dá vaga direta à Copa do Brasil para as cinco primeiras equipes melhores classificadas.