Deputada confirma emenda de R$ 1 mi para o Hospital do Idoso

Vereador de primeiro mandato e terceiro mais bem votado em Santo André na eleição de 2020 (com 4.972 votos), Bahia do Lava Rápido (PSDB) obteve repasse de R$ 1 milhão da União, valor destinado às obras do Hospital do Idoso, que está em construção na Vila Luzita. O recurso, que já foi colocado à disposição da administração, é oriundo de emenda parlamentar da deputada federal Maria Rosas (Republicanos-SP), que enviou ofícios ao vereador e ao prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB), para comunicar sobre a liberação.

Bahia do Lava Rápido disse ontem que conversou com a deputada sobre o recurso para o equipamento em construção na Vila Luzita, seu bairro, há cerca de seis meses e foi comunicado sobre liberação da verba há 15 dias, em telefonema de Maria Rosas. No ofício encaminhado ao vereador, ela estabelece: “Solicito que trate pessoalmente com o prefeito que tal emenda é para o Hospital do Idoso de Santo André, conforme combinado com vossa excelência.”

“Apesar de ela não ser da região, estive em São Paulo, conversamos e ela disse que me ajudaria. Isso faz uns seis meses, e agora a verba está liberada. O Hospital do Idoso fica na Vila Luzita, mas é de toda a cidade. Essa obra era também um compromisso do meu mandato, o prefeito cumpriu com sua palavra e o hospital está saindo. Fiquei muito feliz de ser na minha região”, comentou o vereador.

O parlamentar disse que foi a priora aguarda pelo resultado, meira verba que obteve por meio de deputados, lembrou que fez outros pedidos a deputados estaduais e federais e que ag“torcendo para que logo outros deixem de ser apenas promessa”. Garante também que neste ano vai em busca de mais recursos por meio de emendas parlamentares, e que vai cobrar aquelas já encaminhadas, principalmente as destinadas à saúde e segurança, que são suas principais bandeiras.

NAS URNAS

Há 17 anos em Santo André, vindo do município de Tucano, na Bahia, o vereador registrou aumento de 137% na votação entre 2016 – quando ficou como segundo suplente, com 2.091 votos – e 2020, na vitória que lhe deu o primeiro mandato. Ele credita o salto ao fato de manter sua origem, inclusive, lavando carros em seu estabelecimento na Vila Luzita.

“Não mudei em nada meu comportamento. Continuei ouvindo as pessoas, atendendo as pessoas, colocando meu gabinete na rua. As pessoas reconhecem isso”, afirmou. “Até me perguntam se eu serei candidato à reeleição, com receio que eu desista da política. Eu vou vir candidato sim”, disse em entrevista ao Diário, em agosto de 2023, frase que praticamente repetiu ontem.